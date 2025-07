Del Gourmet a la Paupérrima

Ando deprimido. De la mejor idea de Gianni Infantino pasamos a la cada vez menos atractiva Liga MX. Por lo menos ocho equipos condenados al naufragio eterno, sin el castigo de pelear por el descenso por hacer las cosas tan mal y, para los de arriba, un formato que sigue permitiendo la medianía, también de tintes eternos. Afortunadamente ya hay un grupo de dirigentes rebeldes que pugnan de a poco por la justicia deportiva y ello, sin duda, podría devolverle algo de sazón.

Quisiera compartir varias reflexiones del verano futbolero en cierta forma bipolar. Lo que comentaba al arranque de la entrega. Mientras el presidente de la FIFA fraguó la mejor idea de su mandato y quizá de su vida. Un Mundial de Clubes que parecía tener cierto escepticismo, como ocurre con todo lo nuevo, se convirtió para todos los equipos europeos, también, en un certamen al que le dieron toda la seriedad posible.

El PSG, de Luis Enrique, que tuvo la mejor temporada de su historia, acabó perdiendo ante un Chelsea que promete volver a la grandeza inglesa y mundial con una juventud repleta de talento. Enzo Maresca, su entrenador, les dijo a sus elementos para motivarlos en la cita final que este torneo pronto tendrá la importancia de la Champions; el técnico español subcampeón, por su parte, plantó los encuentros con el mayor compromiso posible, tanto que desde abril hasta la final solo había recibido tres goles, y el futbol tiene estas cosas. De pronto, la ley de las probabilidades y un meritorio rival se combinan para que una campaña perfecta se extinguiera, sin que todavía tenga la etiqueta de histórica.

Las escuadras brasileñas demostraron estar a la par de los equipos europeos de media tabla de ligas top o igual que toda la portuguesa, dado que avanzaron más que los dos que asistieron, pero más importante, fueron varios partidos para confirmarlo. La MLS y la Concacaf sí denotan una inferioridad flagrante, más allá de que Rayados, en algunos lapsos, preocupó al Borussia Dortmund e igualó al Inter de Milán, este último resultado engañoso. Los argentinos también exhibieron inferioridad, obviamente condicionada por la situación precaria del país en términos económicos; por ende, no se puede sostener su liga con los mejores talentos que todos conocemos, forman parte de los campeones del mundo, pero han tenido que emigrar a los territorios con mayor poder adquisitivo.

Por otro lado, no sé si lo comparta, solo me chuté los encuentros de la selección mexicana por dedicarme a esta labor. Bendita la vida que me permite vivir del deporte de las patadas, maldita por martirizarme con cotejos de tristísima categoría, como los de la Copa Oro. El equipo nacional, que antes era motivo de una interminable emoción, ahora no me causa un solo sentimiento positivo. Si por mí fuera, no la vería más. El ser humano quiere superarse siempre, y como aficionado busca mejores espectáculos. O cambian la tendencia buscando de nuevo Copa América y tratan de quitarnos la Oro de encima, o poco a poco verán cómo su producto se les va de las manos, porque este sentimiento lo comparten, cada día, más aficionados.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

