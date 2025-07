Cuando la vida no vale nada

La escena es brutal, pero lamentablemente, no sorprende: en Guadalajara, un hombre dispara con un rifle R-15 a una mujer, en plena calle, sin ocultarse, sin huir y sin el menor signo de temor. Una ejecución en seco, sin palabras y sin consecuencias inmediatas; como si la vida del otro valiera nada.

Y esa es la verdadera tragedia. Hoy, en muchas partes del país, matar ya no es una excepción, sino una vía rápida para resolver conflictos. No hablamos solo de crimen organizado o de ajustes de cuentas; hablamos de personas comunes, ciudadanos cualquiera, que cruzan el límite de lo humano con absoluta naturalidad.

¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Cuándo se volvió tan fácil tomar decisiones definitivas, irreversibles, brutales?

La respuesta es múltiple: es cierto que hay un sistema judicial debilitado, impunidad estructural, burocracia paralizante y un Ministerio Público que muchas veces no sirve a las víctimas, sino al expediente. Pero hay algo más profundo; hemos cultivado una cultura que ya no pone límites, que normaliza la rabia, que celebra la reacción inmediata y que desprecia el diálogo.

Vivimos tiempos de fragilidad emocional extrema, donde el enojo se desborda, donde la angustia personal se proyecta en otros, y donde las heridas psicológicas de la infancia o la pobreza afectiva se transforman en odio, violencia y una gran necesidad de dominio.

Pero lo que más debería preocuparnos es que ese estallido encuentra campo fértil en gran parte a la ausencia del Estado; el Estado que no educa, que no atiende la salud mental, que no actúa con oportunidad y que pierde su función esencial de inhibir el delito y proteger la vida; porque cuando matar no genera consecuencias, matar se vuelve una opción.

Como abogado penalista, sé que la ley no puede prevenir todas las pasiones humanas, pero sí puede marcar límites claros; puede y debe ser firme, rápida y ejemplar cuando la violencia rompe el tejido social; sin embargo, lo que tenemos es una justicia lenta, desarticulada y ajena a la urgencia del dolor.

Y el problema no es solo legal, es cultural. Hoy el conflicto no se tramita, se elimina; no se gestiona, se dispara; no se reflexiona, se actúa y eso refleja una sociedad que ha perdido no solo el respeto a la ley, sino el respeto al otro.

La solución no está en más cárceles, ni en discursos punitivos vacíos; está en reconstruir los valores básicos que dan sentido a la convivencia; en enseñar, desde casa y desde la escuela, que el otro tiene dignidad, aunque piense distinto. En garantizar que la justicia funcione, sí, pero también que la vida valga más que un impulso.

No podemos seguir viendo estos crímenes como si fueran notas aisladas; son síntomas de una enfermedad colectiva, de un país que necesita sanar su alma tanto como su sistema. Reflejan un Estado que ya no protege, una sociedad que ya no se conmueve y una humanidad que ha dejado de respetar la vida. No es solo violencia: es el vacío de justicia, de límites y de sentido.Así lo pienso, ¿y tú?

Juan Luis Montero García

Abogado Penalista

@JuanLuisMontero