Aranceles, crimen y castigo

“México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda América del Norte en un campo de juego del narcotráfico. Evidentemente, no puedo permitir que eso ocurra”, afirma demoledoramente la carta con la que Donald Trump informó a México que impondría aranceles de 30 por ciento a las exportaciones mexicanas, como medida de presión.

Más aún, debe ser frustrante para el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el canciller, Juan Ramón de la Fuente, regresar con las manos vacías y encontrarse con que el gobierno de Estados Unidos envía notificaciones sin concretar una negociación, haciéndola a un lado por completo ante los ojos de la opinión pública.

Poniendo El Dedo en la Llaga, Enrique de la Madrid, puntualiza el análisis: “La pregunta es qué quieren que ocurra con respecto al narco porque no son tan ingenuos como para pensar que en unos cuantos meses esto desaparece. Me da la impresión de que entonces sí es verdad que ya les dieron una lista de funcionarios públicos vinculados con Morena y que los quieren ver investigados y extraditados, porque de otra manera no entendería yo qué es eso de que ‘no están haciendo los esfuerzos suficientes’”.

Si la globalidad de la negociación comercial depende de qué tanto cumpla México con las exigencias estadounidenses en materia de crimen y castigo, los frentes abiertos son muchos y todos complejos. El foco más acucioso está puesto en el tráfico de fentanilo y sus precursores químicos, pero también el de otras drogas e incluso negocios ilegales más allá, que dan ganancias abundantes al crimen organizado como el robo de una gama amplia de combustibles: gasolina, diésel, gas natural y recientemente hasta petróleo crudo y electricidad. El huachicol fiscal tampoco se queda atrás en la distorsión de un mercado que afecta a ambos lados de la frontera.

Y, por supuesto, la cara financiera de la moneda con frentes como la investigación por financiamiento para el tráfico de fentanilo y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra CIBanco, Intercam y Vector, entidades que ya recibieron sus primeras multas, además de pesquisas más discretas y específicas, por ejemplo, contra el uso de las remesas también como una forma de lavado de dinero hormiga.

Más aún, las grandes interrogantes en el tema criminal y sus redes políticas son apenas una parte de la ecuación. La otra, de dimensiones mayúsculas, son las afectaciones que tendrá la imposición de aranceles en nuestra economía. Aun cuando no están del todo definidas, la incertidumbre ya hace que los inversionistas detengan muchas de sus operaciones hasta saber el desenlace.

Si se aplica el arancel de 30 por ciento a partir del 1 de agosto, ¿aplicará a todas nuestras exportaciones o sólo a las que no se realizan bajo el T-MEC? ¿Será adicional a los aranceles que ya se aplican a productos como el acero y el aluminio?

Como botón de muestra de la gravedad de cada amenaza, la imposición del arancel de 17.09 por ciento al jitomate mexicano tiene repercusiones severas en una agroindustria que genera 50 mil empleos y 8 mil millones de dólares anuales para nuestra economía y no solo se afectan las exportaciones hacia nuestro vecino del norte, sino que las destinadas a Canadá tendrían que hacerse sin pisar territorio estadounidense.

¿Cómo enfrentará toda esa complejidad el equipo negociador mexicano si no tiene el respeto de Estados Unidos?

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

COLABORADOR

@AdriDelgadoRuiz

EEZ