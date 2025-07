Secretario Ebrard, ¿todo bien?

Se la volvieron a aplicar. Lo chamaquearon o lo madrugaron o las dos cosas. Poco importó que el secretario Ebrard y cinco subsecretarios viajaran a Washington, DC, y se reunieran con funcionarios de Estados Unidos, si la carta signada por Donald Trump y presentada el sábado llevaba como fecha el viernes doce, esto es, el día de las reuniones entre los funcionarios mexicanos y los estadounidenses. ¿Cómo ven?????



¿O qué hicieron mal en la reunión para que ese mismo día el presidente gringo anunciara aranceles del 30% a México? Tal vez no hicieron nada mal; total, ya debíamos de conocer de sobra la estrategia del mandatario estadounidense. Mas tampoco se vio nada bien que Marcelo nos recetara el día 11 un video afuera del Museo Smithsonian en lugar de comentar sobre las reuniones de trabajo. ¿Fue a turistear o a negociar? Para variar, parecía lo primero.



Todas las muchas y complicadas variables de lado, da la impresión de que el secretario de Economía sigue un plan completamente reactivo. ¿Estrategia conjunta con Canadá, también socio comercial, para paliar el golpe que significarían los aranceles para nuestra economía? No, no se ha plasmado; al menos no públicamente.

¿Ahora sí podemos anunciar que al señor Ebrard se le está yendo de las manos nuestra política comercial con Estados Unidos? No ha habido nada propositivo en ella; ya sea para tratar con los estadounidenses o para buscar nuevos derroteros. ¿Qué ha ocurrido con el resto de tratados de libre comercio que ha firmado México con otros países?



¿Qué nuevos elementos de convencimiento aporta México ante la decisión de Trump de imponer aranceles del 30% a nuestro país a partir del primero de agosto? ¿O se trata simplemente de esperar a que el Ejecutivo de los EE. UU. cambie de parecer, a pesar de que dejarlo correr sea la mayor fuente de incertidumbre para cualquier posible inversión? A ello se suma el aviso del presidente estadounidense que, de haber un aumento de aranceles recíproco por parte de México, cualquiera sea la cifra, él le sumará el 30% de sus aranceles.



Nada de lo que intentado hasta ahora ha evitado que nuestra economía comercial haya quedado supeditada a la -supuesta- defensa de la soberanía en materia de política antinarcóticos. Pero al mismo tiempo, y por el otro lado, Trump impone los aranceles del 30% porque México “no ha hecho lo suficiente para terminar con el tráfico de fentanilo”.



Es sumamente desconcertante que el debate sea ese: parar el comercio o imponer aranceles por la falta de mayores avances en el combate al narcotráfico; es alarmante que el gobierno de México, en especial el secretario de Economía, no haya podido alterar esta ecuación. Ni separar las esferas comerciales de las de combate al narcotráfico, así como tampoco satisfacer las demandas de Estados Unidos. La ironía estriba en que frenar al narco le conviene a México también.



Llevamos ya seis meses ante esa falsa encrucijada, teniendo cada vez menos margen de acción frente a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, ¿cuál es lo sustantivo que ha mejorado en materia de comercio con Canadá, Europa y Asia que nos permita decir que tenemos mejores cartas de negociación o de independencia con respecto a Estados Unidos y que nos permita actuar en otros frentes?



Muestra de esta situación de indefinición, al momento se sigue sin conocer si los productos DEL TMEC se verán impactados con un arancel del 30% o no (en el 2024, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron los 5.3 mil 260 millones de dólares). Y mientras que el “Plan México” tenía como meta el generar 1.5 millones de empleos, la realidad de los otros datos informa que en seis meses apenas se han generado cinco mil 296 empleos formales. Por su parte, las importaciones de China (nuestro 2º socio comercial) han disminuido sólo simbólicamente; seguimos inundados de productos chinos y con ello, se da otro fuerte golpe a muchas industrias en el país.



Así que, ante la pregunta, secretario Ebrard: ¿todo bien? Queremos una respuesta realista.



Tres en Raya

En noviembre de 2020, siendo Ebrard Canciller en tiempos de López Obrador dijo que: “sería suicida traer a Cienfuegos y luego no hacer nada”. Después de engañar al gobierno de Estados Unidos, aquí exoneraron al militar y hasta lo condecoraron. A la vuelta de los años sabemos que sí, la decisión fue suicida. ¿Por qué si Ebrard lo vio tan claro en ese momento, ahora no?



Además de las decisiones unilaterales de Trump, ¿qué tiene obnubilado y apanicado a Marcelo Ebrard?

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

EEZ