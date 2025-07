HASTA EL FONDO

Las investigaciones llegarán hasta donde tope y no se protegerá a nadie que esté involucrado con el robo de combustibles. Así de clara fue la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, quien anticipó que las indagatorias irán a todos los niveles y, la siguiente tarea, es detener a los delincuentes vinculados con ese delito, con todo y los amparos que tienen. Argumentó que, por ser una investigación en curso, no podrá dar mayor información por el momento.

POR ABRIR LA BOCA...

Contraproducentes salieron las declaraciones contra México a Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán. La presidenta Sheinbaum anunció que no entablará diálogo con personajes como él y, por el contrario, anunció que el gobierno de nuestro país lo demandará: “No voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante”, dijo.

SIN RENCORES

Rufino León Tovar, uno de los próximos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, aseguró que no habrá “cacería de brujas” en el nuevo Poder Judicial. En entrevista con El Heraldo de México, destacó que se buscará ser un ente de acompañamiento para las y los nuevos juzgadores, y sólo deben preocuparse los que tengan pendientes con la ley.

EL VERDE SE QUIERE DIVORCIAR

Como se había anticipado, empiezan a dejarse ver las fracturas entre Morena y sus aliados. El Partido Verde, que comanda Karen Castrejón, evalúa la posibilidad de ir solo por la gubernatura de Quintana Roo y, tal vez, lo hagan también con otros cargos que se disputarán en 2027. Creen que son suficientemente fuertes para ir en solitario.

NI TODOS AMIGOS, NI TODOS MILITANTES

Que no confundan las alianzas estratégicas con militancia, advirtió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, refiriéndose al chapulineo de Miguel Ángel Yunes, quien dio su voto a Morena para lograr la Reforma Judicial. Recordó que lo hizo por una invitación ex profeso porque estaba sin partido, pero eso no es garantía de nada.

LA SALUD, UNA PRIORIDAD

Quien no dejó de echarle flores a la presidenta Sheinbaum fue el director del ISSSTE, Martí Batres. En la presentación de nuevas ambulancias, destacó que la salud pública es una de las prioridades, porque en varios sexenios el sistema fue desmantelado, privatizado y hecho pedazos. La tarea ahora es seguir con la reconstrucción.

AUMENTO Y AVANCES

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, se reunió con integrantes del Colegio de Defensa Nacional para compartir los avances que ha logrado este gobierno en materia laboral. Dijo que la prosperidad compartida se construye con las y los trabajadores y destacó el aumento al salario mínimo y el 135 por ciento en el poder adquisitivo desde 2018.

