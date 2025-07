¿Quién se encarga de los niños, niñas y adolescentes en México?

En fecha reciente, tres niñas, hermanas, fueron brutalmente asesinadas en Sonora. Como era de esperarse, la opinión pública pasó de la indignación; sin embargo, la violencia se ha ido normalizando, y eso es igualmente grave en una sociedad que parece no tener conciencia de lo que significa que nuestras infancias sean rotas, sufran y, si logran sobrevivir, tengan profundas cicatrices que los marcarán para toda su vida.

La OCDE señala que México ocupa el primer lugar en producción y distribución de pornografía infantil. Todos los días, niñas y niños son víctimas de explotación por mafias, adultos e incluso sus propias familias, en formas que van del trabajo forzado al reclutamiento criminal y la violencia sexual.

Organizaciones como REDIM señalan que, en 2024, se registraron 966 homicidios contra menores de 17 años, y se reportó un aumento del 7.2 por ciento respecto al año 2023, cuando se contabilizaron 901 homicidios. Más aún, se puntualiza que de los 765 homicidios en 2024, 80 por ciento se cometieron con arma de fuego, lo que refleja una tendencia de agresión directa y de participación del crimen organizado.

Guanajuato, Michoacán y el Estado de México son las entidades donde se concentra el 30 por ciento del total de infanticidios. Esto refleja que las crisis de inseguridad local afectan a las poblaciones infantiles.

Hasta mayo de este año, se registran en fuentes oficiales 3 mil 610 casos de infanticidios. Ello refleja una tendencia sostenida respecto a los dos últimos años, en un gobierno donde el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes está reducido a una simple dirección en Gobernación.

La política de protección de niñas y niños no debe enfocarse solo en la seguridad pública; debe ser una atención integral. En materia de salud, recientemente el secretario del ramo dijo que el 38 por ciento de los niños evaluados en escuelas padece diabetes. Estos y otros temas deben atenderse de forma integral, dejando atrás la visión adultocéntrica que nos lleva a caminar en sentido contrario.

Por ello, es urgente crear un órgano con la jerarquía necesaria -instituto o secretaría- que atienda integralmente al 30 por ciento de la población infantil y convoque a todos los actores del sistema. Aunque la Presidencia lo encabeza, ni ella ni López Obrador han convocado a una sola sesión con secretarios, gobernadores y la CNDH. Hacerlo enviaría un mensaje claro: que el tema es prioritario y que los responsables deben activarse y rendir cuentas.

El infanticidio no es un hecho aislado; refleja la expresión más extrema de la violencia machista, el desprecio por la vida y la dignidad de las personas, el abuso del poder contra los más débiles, un hecho tolerado desde el gobierno.

No podemos seguir invisibilizando a este importante sector de la población. La pregunta es: ¿acaso los niños y niñas no le importan a este gobierno porque no votan?

POR CAROLINA VIGGIANO

@CAROVIGGIANO

SECRETARIA GENERAL DEL PRI Y SENADORA

