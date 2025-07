La necesidad de un vocero

El choque entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Ovidio Guzmán, jefe narcotraficante convertido ahora en "testigo protegido" a cambio de informar sobre vínculos entre delincuentes y funcionarios mexicanos, puso de relieve la imposible situación que enfrenta la mandataria mexicana.

En un mundo donde la imagen y la comunicación son todo, la presidenta Sheinbaum está de hecho en desventaja.

La mandataria decidió seguir la fórmula de la "mañanera" instaurada por su predecesor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacer conocer sus políticas, sus opiniones y de hecho plantear sus actos de gobierno.

Hace 20 años, como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, López Obrador usó las conferencias matutinas diarias para insertarse en la agenda nacional y dominar por horas el debate público hasta que llegaba la versión del gobierno federal.

Se puede o no estar de acuerdo con AMLO, pero su capacidad como comunicador está fuera de duda. Es un formidable político al que sus leales están dispuestos a perdonarle lo que sea, incluso sus mentiras sobre seguridad, la incapacidad como administrador y la ignorancia económica que hoy afectan al gobierno de su sucesora.

Pero su capacidad política le permitió contradecirse, exagerar, hacer afirmaciones incorrectas y hasta falsas sin que sus seguidores se molestaran.

Sheinbaum, probablemente mejor educada y más realista, tiene que lidiar con las consecuencias de las limitaciones de López Obrador, pero carece sin embargo del mismo grado de carisma personal. Es una virtud que no se presta, no se compra, no se alquila y podría decirse así, se tiene o no se tiene.

Y por eso sería necesario que la presidenta de México comience a usar portavoces, a los que se pueda interpelar, cuestionar y que puedan exagerar, contradecirse o mentir sin que eso ponga en entredicho la voz de la Presidenta, su credibilidad o la postura del gobierno de México.

Mejor aún, que puedan involucrarse en dimes y diretes con personajes como Lichtman, sin verse disminuido o que la Presidenta de México se vea sujeto de una instancia judicial extranjera.

Peor aún, una demanda de Sheinbaum contra Lichtman en un tribunal mexicano tendrá poca credibilidad fuera del país.

La mandataria mexicana decidió someterse a la brutal disciplina diaria de hablar dos horas ante los medios de comunicación y responder a preguntas, más frecuentemente favorables que no. Y eso, sin contar discursos o respuestas ad libitum que pueden ocurrir a lo largo del día.

Al margen de sus motivos ulteriores, sus partidarios dicen que es un ejercicio de transparencia democrática para transmitir la visión de su gobierno, en lo general o en lo particular.

Pero cada vez corre más riesgos innecesarios.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

PAL