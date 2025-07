Cuernavaca no se gana con siglas

Por años, Cuernavaca ha sido una ciudad electoralmente impredecible. No hay partido que haya logrado establecer dominio duradero. En 15 años han gobernado el PAN, el PRI con el PVEM, un partido local como el PSD, Morena, un independiente… y ahora, nuevamente el PAN, con José Luis Urióstegui Salgado, quien por cierto es el único que ha logrado la reelección.

Un sube y baja que demuestra que aquí no gana el que tiene la marca, gana el que tiene el perfil más convincente hacia la ciudadanía.

Por eso, en esta plaza, Morena no la tiene fácil. Aunque aparece en primer lugar en intención de voto en algunos diagnósticos, la ventaja se desdibuja cuando se le enfrentan alianzas opositoras o candidatos con cierto posicionamiento. Es aquí donde la o el personaje se vuelve decisivo.

En Morena, por ejemplo, hay un nombre que suena por encima del resto, el senador Víctor Mercado Salgado. En todos los careos serios -con nombres y apellidos-, es el único aspirante morenista que supera a sus posibles rivales: Andrea Gordillo Vega (PAN), Jessica Ortega (MC), Eliasib Polanco Saldívar (PRI)… y también a un personaje que ya parece más estorbo que activo para la oposición: Daniel Martínez Terrazas.

El caso de Martínez Terrazas es de manual: mucho ruido, pocas nueces. Lleva años queriendo colocarse en la boleta sin construir nada relevante. No moviliza, no opera, no suma, no conecta. En lugar de ayudar al bloque opositor, se ha convertido en un adorno que nadie se atreve a quitar.

Mientras eso ocurre del otro lado, en Morena las cifras son contrastantes. Víctor Mercado se ha convertido en un factor importante al interior de su partido, también y desde adentro lo ven como el único que podría competir frente al PAN, al PRI y a Movimiento Ciudadano.

Si Morena pretende ganar Cuernavaca, no puede darse el lujo de improvisar, de ceder por cuotas o de cerrar los ojos ante lo evidente. Porque esta ciudad sólo se gana con alguien que ya esté en el radar ciudadano, que tenga estructura, narrativa y ruta.

Y según las y los morenistas morelenses, su apuesta es con Víctor Mercado.

Veamos desde la oposición cómo logran retener la capital de Morelos, o bien siguen permitiendo que Martínez Terrazas sea ese factor que pierda la ciudad de la eterna primavera.

+++

EN CORTO.- “EL GARCÍA LUNA DE ADÁN”: LA PURGA QUE SACUDE TABASCO. Estalló la guerra en Tabasco. La orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad y hombre de confianza de Adán Augusto, desató una purga política que ya alcanzó a más de 200 elementos.

José Ramiro López Obrador, hermano del ex presidente, lanzó la bomba: “Está saliendo toda la pudrición”. Y no se refería solo a Bermúdez, hoy buscado por la Interpol por presuntos nexos con el crimen.

La fractura entre Adán y los López Obrador ya es inocultable. Y Javier May, con su proyecto de “reconstrucción moral”, acelera el reacomodo. Adentro de Morena, ya comparan a Bermúdez con García Luna. ¿Quién sigue?

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

