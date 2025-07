Cuarto Nacional de Junto

Urge replantear la relación gobierno-sector privado: choques externos e internos han erosionado la confianza inversionista y el dinamismo económico de México.

La guerra comercial y los conflictos geopolíticos desaceleran la economía global. La OCDE recortó sus proyecciones de PIB mundial de 3.3 a 2.9 por ciento; en EU, de 2.4 a 1.6 por ciento, y para México de 1.2 a 0.4 por ciento.

Aunque el factor comercial persiste, la Encuesta de Expectativas del Sector Privado señala como más riesgosas las condiciones internas: inseguridad, falta de Estado de Derecho, impunidad, corrupción, ausencia de cambios estructurales e incertidumbre económica. Se suman el estrés financiero por la elevada deuda pública y el riesgo país, agravado por la intervención a tres entidades financieras.

En el primer trimestre de 2025, la inversión como porcentaje del PIB fue de 23 por ciento, pero la inversión pública se desplomó -24.4 por ciento, y la privada disminuyó -4.4 por ciento. La IED se mantiene, pero menos del 8 por ciento son nuevas inversiones.

Frente a los desafíos, gobierno y sector privado tienen oportunidad de trabajar hombro con hombro en tres objetivos: reactivar la economía, atraer inversión y reconstruir la confianza dañada tras las reformas constitucionales y la elección judicial.

Hay señales favorables para lograrlo. Tras el maltrato lopezobradorista a la iniciativa privada, los funcionarios actuales muestran mayor sensibilidad para escuchar al empresariado, y propuestas como el Plan México abren rutas de diálogo y cooperación.

Ante la carta de Trump del 11 de julio, es más importante que nunca que el vínculo gobierno-sector privado no siga menguando. Las cúpulas empresariales no representan la complejidad del empresariado nacional. Muchas veces confunden la no confrontación con el sometimiento, y no dan voz a las preocupaciones y realidades de los actores económicos de todas las regiones y sectores.

Urge retomar la práctica del exitoso Cuarto de Junto que acompañó al gobierno en acuerdos como el TLCAN, TLCUE y T-MEC, tiene una experiencia acumulada de más de 30 años y es ejemplo a nivel mundial.

Habría que crear un Cuarto Nacional de Junto, representativo e incluyente que, además del área comercial, participe en el diseño económico nacional para fomentar el desarrollo y, con el gobierno, construir prosperidad. Las amenazas externas e internas no son menores, mejor sería que la Presidenta se rodeara de más interlocutores con capacidad probada para impulsar el empleo, y ampliar mercados e inversiones. No puede ocultarse que la mayoría de los liderazgos empresariales no están a la altura de las complejas circunstancias, están desgastados y cuestionados.

CUMULONIMBUS. “El retirarse no es huir, ni el esperar es cordura cuando el peligro sobrepuja a la esperanza”. Miguel de Cervantes

POR BOSCO DE LA VEGA

PAL