Trump quiso bloquear la regulación de la IA. El Senado dijo no

El pasado 4 de julio, en medio de los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó el llamado “One Big Beautiful Bill Act”, el ambicioso y polémico paquete que define las políticas de su segunda administración. Esta ley aborda temas clave como salud, migración, defensa militar y también, en un intento fallido, la regulación de la Inteligencia Artificial (IA). En un movimiento silencioso, intentó imponer una moratoria de diez años para bloquear cualquier regulación estatal o local sobre esta tecnología.

La versión inicial de la ley, aprobada por la Cámara de Representantes, incluía la prohibición por una década (una eternidad en términos tecnológicos) de “cualquier ley o reglamento [...] que limite, restrinja o regule de otro modo los modelos de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial o los sistemas de decisión automatizados introducidos en el comercio interestatal”. En otras palabras, buscaba blindar la IA contra cualquier intento de control público, sin importar su uso, ni sus posibles impactos negativos.

Pero en el Senado la conversación cambió de tono. Aunque ya no se prohibía directamente la regulación, se condicionaba el acceso a fondos federales para el desarrollo de sistemas de IA. La respuesta ante esto fue la conformación de una coalición inusual: más 260 legisladores estatales, 40 fiscales generales, organizaciones de la sociedad civil e incluso figuras republicanas como Josh Hawley y Marsha Blackburn se opusieron a la medida. Argumentaron que no solo ponía en riesgo la protección de su ciudadanía, sino que también debilitaba la soberanía de los estados.

Al final la cláusula fue eliminada, así que, por ahora, los estados conservan su facultad para legislar en torno a la IA. Algunos ya han avanzado: Colorado, Nueva York e Illinois han aprobado leyes en áreas especialmente sensibles como lo son los procesos de Recursos Humanos. Otros estados exploran propuestas, especialmente en temas de protección infantil.

Ante este panorama, hay quienes insisten en la necesidad de una regulación federal armonizada. Pero la postura del actual gobierno es clara: no regular. Ni la IA ni ninguna otra tecnología. Tanto Trump como su vicepresidente, J.D. Vance, han sido enfáticos al afirmar que cualquier límite podría perjudicar a Estados Unidos frente a China en la carrera tecnológica global. En este contexto, la soberanía legislativa estatal no sólo resiste, sino que será clave para definir el rumbo de la regulación de la IA de Estados Unidos en los próximos años.

Pero lo que ocurre en Washington no se queda ahí. Esta es una conversación urgente que nos debe de importar y ocupar a todos y todas. La regulación no es la panacea, pero ignorarla sí representa un riesgo real. La tecnología debe avanzar con las personas al centro, no a costa de ellas.

Daniela Rojas Arroyo

Asociada del Programa de Jóvenes del COMEXI



@Dans_rojas

