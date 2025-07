Tiempo de sumar en el Edoméx… pero kilómetros

En una semana inician las vacaciones para quienes laboran dentro del gobierno del Estado de México, municipios y entes descentralizados. Con esto, la suma de kilómetros de funcionarios identificados como viajeros frecuentes, entre los que, claro, no podrían faltar presidentes municipales, se incrementará de forma importante -y no precisamente por los que logren acumular entre el 19 de julio y el 3 de agosto que contempla su periodo de descanso-, y que vendrían a ser picata minuta si tomamos en cuenta los que han acumulado cuando han viajado de placer en días y horas laborables, y que, para ser honestos, son los que los han convertido en clientes platino de la mayoría de las aerolíneas que vuelan del otro lado del charco… AL TIEMPO.

ENTRE OTRAS COSAS: Según la denuncia iniciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) identificada con el folio PREDENUNCIA/WEB/0790656, personal del Organismo del Agua Potable y Saneamiento de Naucalpan, presuntamente habría incurrido en delitos como acoso laboral, abuso de poder y extorsión. La denuncia fue iniciada por uno de los tres trabajadores despedidos al negarse a cubrir cuotas obligatorias -dijeron-, de entre 10 y 15 por ciento de su salario.

En la querella que obra en nuestro poder y de la que daremos cuenta a detalle, aparecen como denunciados Norman Sánchez Matías, Assed Rodrigo Jabir Flores Tapia, Ricardo Gudiño Morales (director) y Jesica Nadia Guadalupe García Fuentes… AÚN HAY MÁS.

LA DE HOY: No dejan de sorprender los señalamientos en contra de la Secretaría de Educación mexiquense que encabeza Miguel Ángel Hernández Espejel, entre ellos tener a Guillermo Calderón Vega como coordinador jurídico de esta dependencia, personaje que -se insiste-, es uno de los propietarios de exclusivo palco “de las cuatro esquinas” del estadio Nemesio Diez, cuyo costo supera los 2.8 millones de pesos con vigencia de cinco años, donde acuden empresarios, exgobernadores y figuras cercanas al poder, sobre todo del viejo PRI, lo cual no sería problema si no fuera por la naturaleza de quienes lo ocupan y sus implicaciones éticas frente a la tan citada austeridad republicana que pregonan. ¿Cómo puede justificarse que un funcionario público que labora en el ente responsable de la educación y el bienestar de los niños, disfrute de privilegios tan costosos mientras que en esta dependencia continúan reportándose irregularidades graves en que incurren algunos de sus funcionarios?

La realidad es alarmante, son muchos los funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado de México señalados de incurrir en prácticas fraudulentas; por ejemplo, su área deportiva, a la que acusan por presuntamente entregar cheques a menores para luego exigirles que los endosen, sin que estos apoyos regresen a sus destinatarios.

Entre otras irregularidades reportan la compra de uniformes con precios inflados y viajes al extranjero con boletos sobrevalorados, todo a nombre de niños y jóvenes, en una simulación que raya en el robo descarado. Mientras que esto sucede, Calderón Vega y otros funcionarios disfrutan de lujos como palcos millonarios y los recursos destinados a la educación y el apoyo a los más vulnerables se desvanecen en la opacidad… HASTA LA PRÓXIMA.

