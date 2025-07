Raúl Morón, sin competencia en Michoacán

Los michoacanos piden paz: no quieren de vuelta a un Fausto Vallejo. Es decir, no quieren un gobernador corrupto ni un mandatario ligado a Los Caballeros Templarios. No quieren tampoco a un titular del Ejecutivo local que tenga que dejar el cargo por problemas de salud, ni que se relacione con tipejos como La Tuta. No más políticos como Jesús Reyna, pues.

Mucho menos quieren los michoacanos enviados como Alfredo Castillo, que de policía saltó a la Conade, siempre en medio del escándalo y del desprestigio. Pero lo que más imploran los michoacanos es que no regrese un tramposo como Silvano Aureoles, para quien apenas en marzo de 2025, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

En esta octava entrega del análisis de la #Ruta2027 podríamos asegurar que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla le entregará las llaves de su despecho a un correligionario, ya que la oposición está muerta.

Según la más reciente y amplia encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con el Heraldo Media Group, Acción Nacional y el PRI no juntarían ni 27 por ciento de los sufragios si las elecciones fueran hoy. Movimiento Ciudadano, ni siquiera conservaría el registro local.

En cambio, Morena, aliado al PT y Verde Ecologista, podría quedarse hasta con 50 por ciento de los votos, el control del Congreso (integrado por 40 diputados) y la mayoría de los 113 municipios.

Los casi cuatro millones de electores no verán en la boleta mucha competencia, pero sí esperan con mucho interés el “destape”, es decir, el anuncio de la encuesta del oficialismo, donde se cantará al nuevo gobernador.

En otras palabras, no tienen ninguna posibilidad los panistas Alfonso Martínez Alcázar (presidente municipal de Morelia), y el senador Marko Cortés; tampoco los tricolores Guillermo Valencia ni Adriana Hernández; mucho menos el naranja Víctor Manuel Manríquez González.

Hacen su lucha para quedar bien en Palacio Nacional Carlos Torres Piña y Gabriela Molina Aguilar (quien podría verse beneficiada por tema de género), pero todo indica que la decisión está tomada en favor de Raúl Morón Orozco.

El profesor normalista va muy adelantado. Ya fue alcalde de la capital, diputado local y senador en dos ocasiones. El oriundo de Chucándiro fue líder de la sección XVIII de la SNTE y llegaría al poder casi a los 70 años. Todo indica, insistimos, que no tendrá competencia.

•••

COLOFÓN: +El miércoles 16 analizaremos lo que pasará en la Ciudad de México. Será nuestra novena entrega.

+Como asegura la distinguida colega Sofía García Guzmán: “quien domine la capital mexicana no sólo ganará territorio. Ganará también poder simbólico y control político.

+La conductora de las 8 pm en el canal 8 de la TV lo tiene muy claro: “la guerra ya empezó en la CDMX y no va a tener tregua”.

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

GUSTAVO@GUSARTELECOM.COM.MX

X: @GUSTAVORENTERIA

PAL