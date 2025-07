Obras sin autor: la SCJN, la inteligencia artificial y el reto de legislar el futuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió recientemente que las obras generadas exclusivamente con herramientas de Inteligencia Artificial (IA) no pueden ser consideradas bajo la protección de derechos de autor debido a que fueron producidas por una máquina. Sin embargo, con este supuesto es necesario reflexionar sobre los efectos que puede ocasionar esta decisión en otros campos, como la propiedad intelectual o los datos personales.

Como lo he venido señalando en anteriores entregas, el desarrollo tecnológico avanza más rápido que el marco jurídico, y esto es evidenciado una vez más. Al determinar que aquello que se produce con IA puede quedar fuera de la Ley Federal del Derechos de Autor (LFDA), entonces tales obras entrarían en el campo del dominio público. Aunque jurídicamente es una decisión con sentido técnico, el fondo deja algunos cabos sueltos.

Si bien esta resolución puede beneficiar a sectores que promueven el libre acceso al conocimiento, también hay un enorme abanico de dudas, pues al no reconocer como tal la propiedad, debemos cuestionar hasta qué punto el programador o el usuario es responsable del producto. ¿Qué pasa si una obra generada por IA es utilizada para alterar conceptos generados por terceros, para desinformar a la opinión público o para vulnerar otros derechos? En esta lógica, ¿las máquinas serían las responsables creativas del producto?

Pensemos como caso hipotético el tema de los datos personales. Algunos desarrollos utilizan enormes volúmenes de información proveniente de la vida privada para entrenarse, la mayoría extraídos sin consentimiento y sin transparencia. Si bien el resultado de estos procesos es producto del funcionamiento tecnológico, quien programó, diseñó y puso en operación las máquinas fue un ser humano. Sin la intervención humana toda tecnología sería una simple fantasía.

La SCJN cumplió su tarea interpretando la norma vigente, pero a pesar de alcanzar sólo una parte de la punta del iceberg del presente, el desarrollo de la IA y las nuevas tecnologías traerán consigo un futuro lleno de obsolescencias jurídicas. Es decir, se van a requerir nuevas normas o bien, adaptar las existentes, para evitar vacíos legislativos: necesitamos marcos que reconozcan las particularidades de estas nuevas formas de producción, que protejan la privacidad de las personas y que visibilicen posibles responsabilidades.

La transparencia, los derechos digitales y la rendición de cuentas también deben habitar en el mundo de las tecnologías. Si una obra creada por IA puede influir en una elección política, en una investigación académica o en la reputación de una persona, debemos exigir explicaciones, conocer las fuentes de tales recursos y, en su caso, si es que existe, reparación del daño.

Ante la falta de claridad normativa ante este nuevo escenario tecnológico, las reacciones a casos específicos lo único que demuestran es lo lejos que está en México el trabajo legislativo de la realidad social. Necesitamos reglas claras, principios rectores y un marco normativo que no solo observe la IA desde la óptica del derecho de autor, sino desde la protección integral de los derechos humanos. Porque si se considera que atrás de la producción de obras no existe apropiación humana, esto no significa que la tecnología por si sola -con autonomía-, carezca de impacto en el mundo social.

POR JULIETA DEL RÍO

