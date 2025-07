Nueva York, sede histórica del boxeo

Al final tomé la decisión de hacer una última parada antes de regresar a mi adorado México. Volé de Roma a Nueva York para estar presente en una grandiosa cartelera de boxeo promovida por Golden Boy con The Ring y muchos de los principales promotores de boxeo del mundo, como PBC, TGB, Matchroom y QueensBerry, entre otros.

Nueva York tiene algo muy especial para el boxeo, el público es conocedor y llega temprano a ver las peleas, se crea un ambiente único y se corean los golpes de poder como en ningún otro lugar del mundo.

Esta función organizada por su excelencia Turki Alalshikh se celebró en la famosa arena Louis Armstrong de Queens, donde se juega el famoso torneo de tenis, el US Open, y por primera vez recibió a nuestro deporte, y en verdad me gustó, todos los asientos son buenos lugares y se siente el público presente durante los combates.

Tuvimos tres peleas WBC. En la primera, el boricua Subriel Matías derrotó por decisión mayoritaria al ahora excampeón de República Dominicana, Alberto Puello, en una pelea cerradísima y de gran nivel con una cantidad enorme de golpes tirados y conectados.

Ahora, Matías deberá pelear la mandatoria contra el inglés Dalton Smith, quien precisamente nos visitará mañana en el Martes de Café como una muestra de respeto a su organismo, el Consejo Mundial.

En el segundo combate titular, Shakur Stevenson ganó por decisión unánime al mexicano William Camarón Zepeda, quien subió al cuadrilátero como campeón interino. La decisión fue correcta, sí ganó Shakur, pero las puntuaciones dejaron un muy mal sabor de boca: 119-109 y 118-110 dos veces.

Esto no refleja en nada la gran pelea que dio Zepeda, quien presionó y fue hacia adelante conectando golpes. Shakur demostró ser un grande del ring, y Willian Camarón demostró tener madera de campeón, y seguramente estará de regreso muy pronto como campeón mundial.

En el enfrentamiento estelar, el inglés Hamzah Sheeraz demolió al boricua Edgar Berlanga, con un nocaut espectacular en cuatro rounds, ganando así la posición de retador oficial para combatir contra Christian Mbilli, campeón interino supermediano WBC. Sheeraz venía de empatar contra el campeón mundial peso medio, el gran dominicano Carlos Adames.

Tuve una platica muy productiva con Turki Alalshikh, en la que acordamos una serie de importantes programas para el resto de 2025 y para 2026. Reconoció su gran satisfacción y orgullo por cómo el Riyadh Season WBC Boxing Grand Prix ha estado resultando, y confirmó su presencia en la tercera etapa, que se realizará este próximo 13 de agosto en Arabia Saudita.

El viernes por la noche hubo gran actividad boxística también en la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Most Valuable Promotions encabezó una cartelera histórica en la que solamente se presentaron combates de boxeo femenil.

Un hecho histórico fue que se llevaron a cabo cinco peleas de campeonato mundial del WBC, ante un lleno en el legendario Madison Square Garden.

Nuestra campeona Yamileth Mercado perdió su cinturón mundial WBC ante la australiana Ellie Scotney. Katie Taylor ganó su tercer combate ante Amanda Serrano, cerrando definitivamente esta gran rivalidad con una contundente decisión unánime.

Alycia Baumgardner retuvo el campeonato indiscutido superpluma, después de derrotar a la española Jennifer Miranda.

La australiana Cherneka Johnson tomó la pelea con únicamente dos semanas de anticipación y sorprendió al mundo con su actuación, coronándose campeona gallo al derrotar a Shurretta Metcalf.

Chantelle Cameron retuvo el título interino superligero del WBC, luego de derrotar con autoridad a la canadiense Jessica Camara, en una pelea clave para mantenerse en la élite de esa división. (Crédito: Especial)

¿SABÍAS QUÉ...?

Hace un par de años conocí a Subriel Matías, peleador de Puerto Rico que me habló con tanto respeto y admiración hacia el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y la memoria de mi papá, don José Sulaimán, y expresó que su sueño siempre ha sido ganar el verde y oro…

Me conmovió tanto que le regalé una medalla WBC y le dije que algún día le pondría el cinturón de campeón mundial. Esto sucedió este sábado y fue Subriel quien me mencionó esta historia con lágrimas de júbilo.

Anécdota de hoy

Nueva York fue una de las ciudades favoritas de mi papá, y a cada uno de los hijos nos tocó vivir momentos memorables con él. Su hotel favorito fue el Parker Meridien, justo enfrente de Central Park, donde salía a correr por las mañanas.

Le encantaba el frío y la nieve, visitar Rockefeller Plaza para ver patinar en hielo a la gente tomando chocolate caliente junto al gigantesco árbol de Navidad, además de sus restaurantes favoritos: The Palm, Tse Yang y Tavern on the green, los lugares donde se dieron inolvidables comidas y cenas con Don King, Alí, Tyson, Don Majeski, Jill Diamond y tantos más.

Una comida espectacular fue en el famoso Victor’s Café con el panameño Manos de Piedra Durán, quien era su consentido.

Fue precisamente en esta ciudad donde conoció a quien ahora es manager y promotor muy exitoso de boxeo, pero que en su momento era vendedor de una tienda de cámaras y artículos electrónicos, era tan bueno que don José le sugirió que se metiera al boxeo, así es como el buen Sampson Lewkowicz llegó a nuestro deporte. (Crédito: Especial)

PAL