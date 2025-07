Los riesgos globales y el arca de Noé

El estudio de las relaciones internacionales tiene muchas escuelas teóricas en las cuales se apoyan los analistas para explicar lo que sucede en la política mundial. Las teorías se pueden dividir, en forma muy esquemática, en dos grandes escuelas: la “realista” y la “idealista”. La primera, basada en pensadores como Tucídides y Maquiavelo, se centra en las relaciones de poder entre los individuos y los estados. La segunda, con una visión más positiva del ser humano, se identifica con pensadores como Platón, Kant y Karl Marx. La Carta de las Naciones Unidas, basada en la idea de que los Estados sí pueden colaborar entre ellos, es el mejor ejemplo de la escuela idealista de los últimos decenios.

Esa escuela considera que los grupos humanos, organizados en tribus, comunidades o Estados, no sólo compiten por el poder, sino que pueden cooperar para convivir pacíficamente, desarrollar relaciones económicas y beneficiarse mutuamente. Sin embargo, en los últimos años, a medida que se acentúa la competencia hegemónica entre China y Estados Unidos, que Rusia profundiza su guerra contra Ucrania, y los países europeos y asiáticos responden con llamados urgentes al rearme, la mayoría de los analistas centran sus observaciones en las luchas de poder entre las grandes potencias. La noción de que los Estados se benefician de la cooperación internacional se ha erosionado notablemente.

Se ha relegado la idea de la existencia misma de una “comunidad internacional” que, a pesar de su fragmentación en docenas de Estados nacionales, puede ponerse de acuerdo para cooperar y hacerle frente a grandes riesgos y desafíos que los amenazan a todos, como el cambio climático, la contaminación del medio ambiente, las pandemias, o los ataques cibernéticos. Se trata de riesgos que, independientemente del poder de cada Estado, desafían a todos y que ningún país, por poderoso que sea, puede resolver en forma aislada. Son desafíos para todos los pasajeros del barco. Como en la mítica Arca de Noé, sus habitantes sobrevivirán, o perecerán juntos.

Desde hace algunos años, instituciones como el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) publica anualmente un informe en el que sus miembros, la mayoría grandes empresas y analistas prestigiados, identifican a los que perciben como los principales riesgos globales. Muchas consultoras internacionales asesoran a sus privilegiados clientes, generalmente empresas y gobiernos, sobre los riesgos que pueden enfrentar en el corto, mediano y largo plazo.

La buena noticia es que, hace solo unos días, el pasado 9 de julio, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio a conocer el primer Informe de la ONU sobre Riesgos Globales, un estudio basado en una amplia encuesta que incluyó a gobiernos, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Lógicamente, es un análisis basado en la premisa de que sí existe una comunidad internacional a la que le interesa sobrevivir, y en la que sus miembros pueden y deben colaborar para hacer frente a esos grandes retos globales. Es un análisis que podemos clasificar, como casi todas las actividades de las organizaciones internacionales que forman parte del sistema universal de las Naciones Unidas, como un estudio basado en la premisa “idealista” que considera que la humanidad puede resolver los grandes desafíos colectivos que enfrenta, y evitar su propia destrucción. https://unglobalriskreport.org/

El Informe clasifica los 28 riesgos globales más importantes, divididos en cuatro grandes grupos: tecnológicos, sociales, ambientales y políticos. El estudio identifica a los riesgos ambientales como los que causan una preocupación generalizada en todas las regiones geográficas. Según sus autores, los diez principales riesgos son, en orden de importancia, los siguientes: la inacción frente al cambio climático, la contaminación en gran escala, la mala información y la desinformación, los desastres naturales, las crecientes desigualdades, la pérdida de la biodiversidad, las tensiones geopolíticas, la escasez de recursos naturales, movimientos migratorios masivos, y la posibilidad de una guerra de gran escala entre las grandes potencias. Menciona otros graves riesgos, como las pandemias, la ciberseguridad, las armas de destrucción masiva, la proliferación de actores no estatales (como las grandes empresas y el crimen organizado), la erosión del Estado de derecho, e incluso el debilitamiento de las instituciones multilaterales.

El Informe también menciona que algunos riesgos ya están desembocando en crisis, en particular la mala información y la desinformación, las crecientes desigualdades sociales, y la elevación de las tensiones globales. Según el estudio, lo que más se requiere son respuestas colectivas efectivas de los gobiernos, y de éstos en coordinación con la sociedad civil, o el sector privado. El Informe concluye presentando cuatro escenarios hipotéticos que la comunidad internacional podría seguir en los próximos meses y años: la caída (breakdown); el mantenimiento del statu quo; un progreso gradual, y avances significativos (breakthrough). Depende de los líderes mundiales en qué dirección quieren llevar a la humanidad. Me temo que en distintas direcciones. Ojalá el Informe genere mayor conciencia en todos los sectores de opinión, y entre los propios gobiernos. No hay duda de que todos vamos en el Arca de Noé.

POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS

DIPLOMÁTICO DE CARRERA Y PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY

EEZ