Ha quedado claro que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la Presidenta de la paz, dándole prioridad a los programas sociales que trabajan en la atención a las causas de la violencia, promoviendo valores y buscando la conciliación y la armonía en todo el territorio nacional, enfocada en que todas y todos los jóvenes mexicanos son el centro de la transformación en nuestro país.

“Hoy nos reunimos con el corazón abierto, como siempre, con la esperanza encendida y con la firme convicción de que estamos construyendo el mejor México posible, donde las balas no hieran a las personas, sino que se escondan, desaparezcan; donde no hablen las armas, las balas, más alto que las palabras, que las palabras siempre vuelen alto. “Un mundo donde las niñas y los niños, no importa en qué región vivan del país, no tengan miedo”, expresó la Presidenta el pasado 9 de julio, en el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

En la Basílica de Guadalupe, un significativo lugar para el pueblo de México, la mandataria encabezó el programa “Sí al desarme, Sí a la Paz” en el que se han logrado recuperar más de dos mil armas de fuego de las familias mexicanas para ser destruídas. “Es muy simbólico retirar un arma de la calle, un arma de una casa, significa decirle no a la guerra y sí a la paz —comentó la Presidenta—, cada arma representa una oportunidad perdida de diálogo, de entendimiento, de vida.

“Cada disparo que se evita es una palabra que se puede decir, cada arma que se apaga es un alma que se salva”, abundó durante su discurso.

“Decimos ‘Sí a la Paz’ no como una palabra bonita para los discursos, sino como una elección de vida; la paz se construye cada día con valentía, con perdón, con amor; no es ausencia de conflictos, es la capacidad de enfrentarlos sin destruirnos, es tender la mano al que se quedó atrás, es como es el pueblo de México: fraterno y solidario”, puntualizó la doctora Sheinbaum.

Durante el mismo acto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien llamó a la doctora Sheinbaum, la Presidenta de la paz, comentó que este tipo de actividades atienden a la frase presidencial de “más territorio y menos escritorio”.

Dentro de las más de dos mil armas recuperadas en todo el país en los atrios de las iglesias en los estados, y durante nueve meses, se encuentran artefactos todo tipo de calibre, incluyendo algunas de alto poder, como las AK-47, R-15 o M-16, que tienen una alta capacidad letal y que son destruídas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

POR CLARA LUZ FLORES CARRALES

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS, PREVENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

@CLARALUZFLORES

EEZ