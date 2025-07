Comencemos diciendo que la herencia transgeneracional es la información genética que se transmite de generación en generación a través de los genes, y que estos contienen y determinan las características tanto físicas, como mentales, emocionales y conductuales de cada persona. Aunque es importante comprender que cuando digo “determinan” no significa en todos los casos que lo hagan de manera contundente, sino más bien como una forma de predisposición.

Veámoslo como sigue: estudios genéticos realizados en gemelos de manera científica han mostrado resultados que señalan a la herencia como una de las causas de las enfermedades que se comparten en familia; estos datos, además ayudan a corroborar que más allá de las características biológicas y físicas, la influencia genética es más profunda de lo que hemos considerado.

Posiblemente habrás observado a una persona que desde niño realizaba alguna conducta, o escuchado decir a alguien palabras como las que siguen: “¡Mira ese niño qué chistoso se enoja!, se comporta igualito a su abuelo cuando se enojaba, y eso que no lo conoció”. “Ya viste cómo camina, igualito al tío, lo curioso es que casi no ha convivido con él”. “No solo tiene la cara de su abuela, de pilón también heredó el carácter”, etc.

Ahora bien, cuando digo que la genética determina, lo que quiero decir es que influye en la predisposición que las personas heredamos y que esto solo es una posibilidad tanto para la salud como para la enfermedad, ya que desarrollar o no cada una de las características y habilidades que poseemos, depende más de la elección continua de conductas que realizamos, que de la sola predisposición.

Estarás de acuerdo conmigo cuando digo que tener una predisposición para desarrollar diabetes no determina que una persona desarrolle dicha enfermedad, así como la predisposición a una enfermedad mental, emocional y del comportamiento. No determina que vaya a desarrollar, por ejemplo, esquizofrenia, bipolaridad, depresión, obesidad, etc. Debido a que esa predisposición solo es uno de los factores que influyen o causan dichos desenlaces.

Es por lo anterior tan importante considerar la multifactorialidad como causa amplia de la salud o de la enfermedad que como personas podemos estar experimentando, por lo que es importante hacernos conscientes y responsables para no justificar los problemas en la herencia transgeneracional, sino más bien, concentrarnos y enfocarnos en observar los efectos desencadenados por las elecciones repetidas y continuas que realizamos en nuestro día a día.

Sugerencia:

Haz una lista de las metas que deseas alcanzar y otra de las conductas que obstaculizan el alcance de dichos objetivos; a la par, lleva una bitácora que permita darte cuenta de la cantidad de veces que repites dicha conducta. Finalmente, piensa en una acción diferente que te ayude a mejorar e imagina cómo vas a sentirte cuando hayas logrado lo que deseas.

POR MARÍA ISABEL ROMERO LÓPEZ

PAL