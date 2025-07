La campaña contra la salud pública. ¿de dónde viene?

Cada día, todos los días, se reproduce una intensa campaña contra las instituciones de salud pública. Una vez contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), otra contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una vez más contra el IMSS-Bienestar, después contra los servicios públicos locales. Todos los días, con especial agresividad.

Esta campaña inició en el sexenio pasado, justo cuando empezó a recuperarse la prioridad de lo público por encima de los intereses particulares. Justo cuando se plasmó en la Constitución el derecho a un sistema de salud público, universal y gratuito.

Justo cuando se eliminaron las cuotas que pagaban al Seguro Popular las personas usuarias de los servicios de salud. Justo cuando se nacionalizaron hospitales y servicios médicos integrales en el ISSSTE.

Justo cuando se buscó evitar depender de las empresas intermediarias dedicadas a la venta de medicamentos. Justo cuando se eliminó el pago de los seguros de gastos médicos mayores (privados), para los altos funcionarios, a costa del erario. Justo cuando se retomaron las construcciones de hospitales públicos abandonadas en sexenios pasados.

Es una campaña costosa, millonaria. Se lanza desde ciertos medios impresos, electrónicos y redes sociales.

No es una crítica sincera sobre los problemas que enfrenta el sector público de salud. No hay propuestas, no hay alternativas.

Los grupos económicos y políticos que alientan esta campaña nada dijeron cuando en los años 80 se desplomó el gasto per cápita en salud en 50% –y en el ISSSTE, en 70%. Nada dijeron cuando se precarizó el trabajo de médicos, enfermeras y personal paramédico en aquellos años y en los 90. Nada dijeron cuando los subsidios y recursos públicos que deberían ir a los servicios de salud pública se desviaron hacia los servicios privados.

Nada dijeron cuando dejaron de pagarse al fisco monumentales recursos de muchos miles de millones de pesos que bastante bien habrían hecho en el sector salud. Nada. "Callaron como momias", diría el clásico.

Es ahora, cuando la salud pública vuelve a ser un tema principal de la agenda nacional, ahora que se inauguran nuevas clínicas y hospitales, ahora que los servicios van casa por casa, ahora que hay basificaciones y mejoras para trabajadores del sector salud.

Ahora que se busca llegar a los rincones apartados, ahora que se extiende una red de atención universal a través del IMSS-bienestar; es ahora cuando los acríticos de ayer se vuelven supuestos observadores acuciosos.

Sólo me queda una pregunta: ¿cuántos callos se han pisado?

Y una afirmación: la nota importante es que la Salud Pública vuelve a estar en las prioridades de la agenda nacional.

Renacen la esperanza y la acción para atender los graves rezagos en la salud pública que nos legó el neoliberalismo.

POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

PAL