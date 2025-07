Río 2025: los BRICS empujan un mundo sin centro

En un mundo marcado por crisis superpuestas y el agotamiento del orden liberal, la XVII Cumbre de los BRICS celebrada en Río de Janeiro este julio evidenció una paradoja: aunque profundamente divididos por dentro, los BRICS avanzan como fuerza colectiva con la potencia suficiente para desafiar las estructuras que han sostenido la hegemonía occidental desde 1945. No se trata ya de un bloque emergente, sino de una alternativa —imperfecta, conflictiva y aún en formación— a la arquitectura unipolar que durante décadas giró en torno a Washington.

El documento final de la cumbre, con 126 puntos, fue una demostración de voluntad política por sostener una visión común del Sur Global frente al proteccionismo comercial, la inacción climática, la desigualdad en la toma de decisiones multilaterales y la persistente asimetría en las instituciones financieras internacionales.

No es menor que los BRICS reclamen de nuevo una reforma estructural del FMI, el Banco Mundial y el Consejo de Seguridad de la ONU, donde India y Brasil buscan un asiento permanente como símbolos de un orden más representativo. Tampoco es menor que hayan criticado, aunque sin nombrarlo, el paquete de aranceles del 10–30% anunciado por Trump contra países asociados a los BRICS y aliados, una medida que vuelve a colocar a Estados Unidos en una posición de aislacionismo agresivo.

Pese a estas coincidencias, las tensiones internas del bloque fueron evidentes. La ausencia de Xi Jinping y la participación virtual de Putin reflejaron tanto las prioridades divergentes como los riesgos reputacionales del bloque: por un lado, un liderazgo chino más discreto y por otro, un presidente ruso que aún enfrenta una orden de arresto internacional. A esto se suma la histórica rivalidad entre China e India, profundizada por disputas fronterizas y proyectos geoestratégicos incompatibles.

Las diferencias entre países petroleros (Rusia, Irán, EAU) y los que empujan una transición energética (Brasil, Sudáfrica, en menor medida China) también muestran que la promesa de un Sur Global unido choca constantemente con los intereses nacionales. Incluso así, lo que los BRICS comparten es más fuerte que sus diferencias: el rechazo a la hegemonía normativa, financiera y política de Occidente.

La pregunta clave no es si los BRICS son un bloque coherente, sino si representan un nuevo tipo de poder internacional. Con más del 45% de la población mundial y el 32% del PIB global, el bloque tiene fuerza demográfica y económica. Pero lo más importante es su capital simbólico: presentan una narrativa que interpela a vastos sectores del planeta que no se sienten representados por el orden liberal. Su propuesta de usar monedas locales en vez del dólar en acuerdos comerciales —ya adoptada por India y China en más del 25% de su comercio bilateral—, así como el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo con sede en Shanghái, son intentos concretos de construir una infraestructura económica paralela que resta poder al sistema centrado en el dólar.

Esta erosión del poder unipolar no se da por colapso, sino por desplazamiento. El surco que abre el ascenso de los BRICS no solo es económico; es también discursivo y político. En África, Asia Central y América Latina, el discurso de “cooperación sin condiciones” cala más hondo que las advertencias morales de los países del G7. Y aunque aún no exista una alternativa sólida al orden internacional vigente, su legitimidad comienza a vaciarse a medida que más países encuentran en el multilateralismo BRICS una plataforma para cuestionar y negociar.

¿Estamos frente a una verdadera refundación del orden global o simplemente ante una reconfiguración de las jerarquías dentro del mismo sistema desigual? ¿Qué ocurrirá cuando esta alianza dispareja de intereses diversos logre construir una institucionalidad propia con reglas que ya no necesiten el permiso de Occidente?

POR TALYA ISCAN

Catedrática universitaria: FCPyS, UNAM, UP.

