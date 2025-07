Cambio de régimen

Solamente un ciego no lo ve venir. Y solo un mal analista o un morenista aterrorizado no lo ve porque no lo quiere ver. Pero viene una confrontación con el gobierno de Estados Unidos sobre la persistente complicidad entre el narcotráfico y Morena.

La falta de oficio político de la doctora Sheinbaum destaca en todo lo alto de la política de complicidad que desacredita a México ante el mundo. Primero, recargada en una supuesta “autoridad moral”, les recriminó a las autoridades estadounidenses por negociar con terroristas, como son catalogados los integrantes de los cárteles mexicanos. Parecía como un intento por deslindarse de cualquier acusación que pudiera provenir de los capos en detención. Dicen que intentó “curarse en salud”.

Pensar que la lucha política entre México y Estados Unidos es una cuestión de ver quién tiene “autoridad moral” y quién no la tiene es simplemente no entender, ni remotamente, lo que está en juego en este momento. Es como estar en un jardín de niños.

El reclamo “moral” sonó a epílogo sobre su comentario anterior, que fue igualmente evasivo y lleno de temor: “Si acusan a quien sea en México, tendrán que presentar pruebas”.

Obviamente a nadie se le escapa que ni AMLO ni Sheinbaum aplicaron la misma vara probatoria cuando García Luna fue enjuiciado y encarcelado en Nueva York. Ese ex funcionario fue sentenciado a años de cárcel sin una sola prueba física. Todo de palabra, y eso fue suficiente para que el jurado lo declarara culpable.

Obviamente la Presidenta teme que lo mismo ocurra ahora, también sin pruebas, cuando posiblemente se emitan órdenes de captura contra alguna lista de famosos en México por ser socios y miembros de los cárteles mexicanos.

En un acto de torpeza, ceguera o provocación, escogió ni más ni menos que Sinaloa y junto al contrito y agachado gobernador Rubén Rocha, para negar la acusación directa del abogado de Ovidio Guzmán de que ella era publirrelacionista del narco mexicano. Lo negó vagamente (“es un insulto a la investidura presidencial”, que es, y no es, una negación) estando parada junto al símbolo de la fusión del narcotráfico con Morena. Increíble, y preocupante, la ceguera presidencial.

El abogado Lichtman advirtió que AMLO también era socio del narcotráfico y que daría más información sobre estos casos. La advertencia no podría ser más explícita y clara. Están hablando con las autoridades estadounidenses. A buen entendedor, pocas palabras.

Simultáneamente el Presidente Trump amenazó, otra vez, con la imposición de aranceles al 30% a todos los productos provenientes de México, justificado por el continuo influjo de fentanilo a su país, a pesar de que el mismo gobierno de Estados Unidos ha registrado una notable disminución del tráfico de la droga hacia el país del norte.

Eso es lo de menos. Lo importante es que la declaración de Trump coincide, en el tiempo, con las palabras insólitas e inesperadas (por ser abogado) de Lichtman. Nunca había emitido semejantes amenazas a funcionarios mexicanos durante los juicios anteriores a narcotraficantes diversos que ha representado. Incluso, refirió al caso del General Cienfuegos, quien fue devuelto a México y liberado inmediatamente, por exigencia del ex presidente López Obrador, a pesar de ser culpable, según el abogado hablador.

Para Estados Unidos, México es un caso de seguridad nacional. Si esto no se entiende, entonces no se entenderá nunca lo que viene en los próximos días, semanas y meses. México es completamente diferente a los casos de Cuba, Nicaragua o Venezuela. A pesar de las coincidencias ideológicas entre Morena y los gobiernos de estos tres países, éstos últimos son temas de interés ideológico para grupos de cabilderos en Washington y para los cubanos, nicaragüenses y venezolanos que viven en Estados Unidos o Europa.

Siendo un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, México está en una liga que no comparte con los ultras de la Cuenca del Caribe. Estados Unidos puede fácilmente sobrevivir o incluso ignorar a esos tres países del Caribe. Pero no puede sobrevivir si no goza de una relación de confianza y certeza con México. Quiérase o no, la interconexión de las economías y las sociedades hace que no puede haber, desde la óptica de la seguridad nacional, un disidente en el espacio de América del Norte que es más amigo de los adversarios de Washington (China y Rusia) que con el eje del poder político y económico de la región. Es una fatalidad geográfica, si se quiere, pero es nuestra fatalidad.

Cuando Estados Unidos decidió bombardear a Irán, subyacía en su reflexión el tema del cambio de régimen. ¿Hasta qué punto era factible, incluso legalmente, atacar a otro país con el pretexto que fuese para frenar sus políticas estatales esenciales (su capacidad nuclear-militar, en el caso de Irán) sin interferir, o incluso destruir, a su régimen político?

Siempre está presente, en la esfera de las relaciones internacionales, la cuestión de “concluir la tarea completamente” cuando se trata de un país interfiriendo en los asuntos de otro.

Esta reflexión viene a la mente cuando se percibe el grado de intervención de Estados Unidos en México, bajo la premisa de la seguridad nacional. AMLO mismo utilizó el concepto de “seguridad nacional” para justificar que iba a ignorar la ley y a gobernar prácticamente por decreto presidencial, esquivando leyes, normas e, incluso, la Constitución. La seguridad nacional es utilizada por gobiernos para lograr mil propósitos, algunos son para la salvaguarda de la nación y otros son para robar a cielo abierto, a un banco o a una nación.

El hecho de que Washington esté construyendo el andamiaje de una amplia, concertada, contundente e infranqueable intervención en México me parece una obviedad. Son muchas las señales a la vista, más las que no se ven.

Ejemplos sobran: el ejército reforzado en la frontera norte, los acorazados en el Pacífico y en el Golfo de México, los sobrevuelos de drones, la intercepción de información vía Pegasus, el uso del Comando Norte para acercar a militares y marinos a las simpatías del proyecto de amistad política, el entrenamiento de comandos mexicanos, las leyes que definen al narcotráfico como “terrorismo”, los testimonios de chapitos y Mayo Zambada en Nueva York y Chicago, las filtraciones de las supuestas listas de morenos narcos, los aranceles como presión para lograr concesiones políticas, las amenazas de la renegociación del T-MEC, el admedrentamiento a inversionistas, el espionaje al ex presidente y a la Presidenta. En fin. Todo esto se ve. Y hay mucho más que no se ve.

La conclusión debe ser evidente. Washington está pensando sobre cómo sería un cambio de régimen en México. Esa reflexión parte de un análisis sobre las fortalezas y debilidades internas del grupo gobernante en México, del devenir de los gobiernos populistas-autoritarios de retórica izquierdista en América Latina y la necesidad que tiene Washington de que México no se enfile a ser un nuevo integrante consolidado de los gobiernos aliados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y mucho menos el promotor de los intereses de China y Rusia en la región.

La justificación político-histórica para que los mexicanos promovamos el cambio de régimen en México, sin la intervención de Washington, se debe a la complicidad, francamente perversa, del narcotráfico con las estructuras gubernamentales y partidistas de Morena.

Pesa en la decisión también la frivolidad y poca seriedad o formación de los cuadros gobernantes, la falta de capacidad intelectual y profesional de los funcionarios y el excesivo deleite con la corrupción por parte de los integrantes del movimiento, siendo todos estos calificativos el sello distintivo del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum.

Para evitar el intervencionismo estadounidense, es necesario tomar el liderazgo del proceso de cambio de régimen, con los elementos conscientes del grupo gobernante que entienden la gravedad de la situación, junto con la oposición social, civil y partidista, planteando un pacto nacional para la transición democrática plural. De no hacerlo, otros intentarán imponer su cambio de régimen. Y eso crearía más problemas a México.

POR RICARDO PASCOE

COLABORADOR

ricaerdopascoe@hotmail.com

@rpascoep

MAAZ