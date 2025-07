Fas Trio: Yab Yum

Como representantes de la escena de free jazz en México, Fas Trio, compuesto por Jorge Fernández, David Sánchez y Remi Álvarez, celebra dos décadas de trayectoria con el lanzamiento de su tercer material discográfico titulado Yab Yum.

Este álbum explora las profundidades de la improvisación a través de una representación de los ciclos y etapas que han marcado la evolución del grupo, así como una reflexión sobre el equilibrio y la dualidad, conceptos que se encuentran en el corazón mismo de su música.

La formación del trío se suscitó en un encuentro fortuito. Todo comenzó en eventos de música experimental que organizaba Mane Rodríguez, psicólogo y saxofonista. Fue en uno de ellos donde Jorge -en la batería- y David -en el contrabajo- se conocieron. La conexión musical entre ambos los conminó a integrarse al "Ensamble Misterioso", en la Facultad de Música de la UNAM, donde coincidieron con el alientista Remi Álvarez.

Este taller, enfocado en la improvisación libre con influencias del jazz, fue el aliciente para que los tres músicos decidieran agruparse. Desde entonces, han trabajado juntos, desarrollando un concepto que combina sus individualidades y estilos particulares.

El título del nuevo disco, Yab Yum, hace referencia a la dualidad y búsqueda del equilibrio, conceptos fundamentales en la filosofía budista y en la vida personal de los integrantes. Remi, quien propuso el nombre, así como Jorge y David, conciben al disco como un reflejo de la conexión entre sabiduría y compasión, elementos esenciales para alcanzar un balance en la vida. Esta dualidad también se traduce en su música, donde cada integrante aporta su propio lenguaje y perspectiva, creando una sinergia que fluye de manera orgánica durante sus interpretaciones.

El álbum consta de ocho cortes que representan este crecimiento. "Yab Yum", la primera pieza, introduce el concepto del disco a lo largo de 10 minutos. Después de ella la invitación supone dejarse llevar por la esencia ineludible que implica el factor de la espontaneidad como una alegoría de la propia vida, donde la música se transforma en un vehículo de expresión que conecta con una experiencia transformadora a nivel perceptivo.

Yab Yum fue grabado en el estudio Manglar Sesiones en la Ciudad de México, bajo la dirección de Luis Ortega, ingeniero de audio y contrabajista especializado en improvisación libre. Grabar en un espacio íntimo les permitió capturar la interacción y energía del trío en tiempo real. Además, buscaron un sonido contemporáneo que reflejara el tiempo presente, evitando caer en una estética que desvirtuara los timbres de las flautas tradicionales bansuris, hechas de una sola pieza de bambú, utilizadas por Remi Álvarez.

Estas flautas, que aportan un cambio significativo en la esfera tímbrica, son un elemento clave. Su uso refleja la espiritualidad y la búsqueda personal de los integrantes, quienes consideran que la música desarrollada es una extensión de sus emociones y conceptos filosóficos.

En México, a pesar de que el free jazz no es un género de masas, el trio ha logrado conectar con audiencias importantes, no sólo en el país sino también en Europa. En festivales como el EuroJazz, han atraído a miles de personas, demostrando que su propuesta puede resonar profundamente, incluso entre quienes no están familiarizados con este tipo de propuestas.

Con dos discos que los anteceden, “Chimeco” (2011) y “Contemplación” (2018), el nuevo disco, así como este par, se encuentran en plataformas de distribución digital. La principal red social del grupo la encuentran en el siguiente enlace: @TRIO.FAS

¡Hasta la próxima jazzofilos!

POR PABLO IVÁN ARGÜELLO

COLABORADOR

@antropologojazz

MAAZ