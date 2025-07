Qué decir de algo para lo que simplemente carecemos de palabras? ¿Cómo describir la maldad sin trivializarla? ¿Cuál es la responsabilidad –con los muertos y con los vivos– que tienen los sobrevivientes de crímenes contra la humanidad? ¿Qué se pierde y qué se salva al traducir la experiencia de un genocidio en testimonio personal? ¿Cómo enfrentar, desde el presente, la culpa, la indiferencia, la repulsión y el recuerdo del Holocausto perpetrado por los nazis?

Es imposible callar (Indiana University Press, 2020) es el registro de una conversación pública que sostuvieron Elie Wiesel (Sighet, 1930) y Jorge Semprún (Madrid, 1923), a mediados de los 90 en París durante el 50 aniversario de la liberación de los campos de concentración de Buchenwald y Auschwitz.

Es un acto de memoria viva, una confrontación ética con el pasado y una severa advertencia para la actualidad. Semprún —formado en una familia católica liberal, exiliada en Francia por su filiación republicana durante la Guerra Civil Española, miembro de la resistencia comunista y deportado a Buchenwald en 1944— y Wiesel —judío nacido en una familia jasídica de Transilvania, entonces bajo control húngaro, deportado junto con su familia a Auschwitz en 1944, donde fueron asesinadas su madre y su hermana menor, y luego trasladado a Buchenwald, donde vio morir a su padre— coincidieron sin conocerse entonces y, aunque comparten un trauma, cada uno lo vivió y lo interpreta de forma distinta. Wiesel recuerda que el mundo sabía, pero no quiso ver, el carácter único de la Shoah, la abominación de un proyecto de escala industrial para exterminar al pueblo judío.

Desde su perspectiva, es indispensable reconocer dicha excepcionalidad y evitar su relativización al compararla con otras atrocidades. Semprún denuncia la inmoralidad de que, por un lado, se celebre la liberación de los campos nazis por parte del Ejército Rojo y, por el otro, que los partidos comunistas en todo el mundo hayan minimizado o incluso negado la existencia de un sistema de campos de trabajos forzados en la propia Unión Soviética.

Para él, los crímenes del nazismo deben inscribirse, junto con los del estalinismo, en un relato más amplio del siglo XX: el de los horrores del totalitarismo. En ambos resuenan hondas preguntas sobre el silencio. En el caso de Wiesel, el silencio es la ausencia de Dios ante la aniquilación de los judíos; en el de Semprún el silencio es, además, la complicidad de los comunistas con el Gulag.

En la voz de Wiesel hay un timbre litúrgico, casi teológico, como si cada frase cargara el peso de una plegaria rota. En la de Semprún, en cambio, hay la conciencia de una militancia histórica atormentada por la hipocresía y la traición. Wiesel y Semprún se exigen a sí mismos y a quien tenga el valor de escucharlos: no banalizar, no olvidar, no callar.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@CARLOSBRAVOREG

