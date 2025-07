Abrazos y no balazos vs. tope hasta dónde tope

La más trascendente asignatura que hoy afrontamos es la herencia de inseguridad, la pérdida de valores y la sombra siniestra del crimen, por eso, la política de combate a la delincuencia se convierte en el tema más urgente y relevante.

En este tenor, existe una clara diferencia con el gobierno anterior, pues mientras se optó por una actitud de “abrazos y no balazos”, el cuerpo social padeció de una agravante patología, de tal suerte que en cualquier ámbito social bastaba tocarlo para que surgiera la corrupción, la crueldad y la infamia. Por eso, cuando la Presidenta adopta la política de “tope hasta dónde tope”, implica una decisión del Estado nacional utilizar toda la fuerza legítima para cambiar ese estado de cosas, que creció de manera exponencial en toda la república.

Esta decisión tiene dos aristas: por una parte, la presión de los Estados Unidos que declaró terroristas a los cárteles de la droga; y, por la otra, una visión diferente en manos de un funcionario, cuya carrera solventa una decisión que se manifestó desde que fuera el jefe policiaco de la Ciudad de México en la administración Sheinbaum, en efecto, Omar García Harfuch ha sido capaz de enfrentar el tema y de impulsar un nuevo marco constitucional y jurídico como lo es, entre otras, la reciente iniciativa en contra de la extorsión.

Los resultados están a la vista, más de 25 mil detenidos, disminución de la tasa de homicidios y de otros delitos, no obstante este esfuerzo, seguimos padeciendo una permanente amenaza cotidiana; se han destruido más de mil laboratorios de producción de drogas, se han capturado vehículos y armas y, asombrosamente, hemos descubierto la dimensión increíble del tema del huachicoleo que no sólo es el robo de combustible, sino el contrabando de millones y millones de energéticos, que afectan las finanzas públicas al no pagar impuestos y deterioran el trabajo institucional de Pemex.

A pesar de lo anterior, sigue pendiente la persecución de las redes de protección de este mundo delincuencial, que indudablemente están situadas en nichos empresariales y en la infiltración de los aparatos del Estado, desde el municipio hasta la Federación.

Caiga quien caiga, ha sentenciado la jefa del Estado, esa frase la hemos escuchado demasiadas veces; es urgente la captura y consignación de las cabezas ocultas que protegen a esta delincuencia.

No basta la persecución de los sicarios, la Nación exige la responsabilidad de quien desde sus cómodos escritorios de bancos, empresas y oficinas de gobierno, han protegido la impunidad de este gravísimo fenómeno; es fundamental para nuestro desarrollo, detenerlo y aniquilarlo.

El trabajo de las Secretarías de la Defensa, de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, como el de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías locales, debe continuar, aun cuando su labor vulnere espacios políticos y empresariales hasta hoy intocados; sino se ejecuta esa política, las acciones realizadas quedarán en la historia contemporánea como una simple anécdota.

Más allá de la lealtad y el respeto que la Presidenta tiene por López Obrador, su compromiso es con la Nación mexicana y, por ello, debe prevalecer el tope hasta dónde tope Vs abrazos y no balazos.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ