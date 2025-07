Por qué son inútiles los bloqueos

Puede ser un buen momento para que todas las organizaciones, familias, grupos de vecinos, sindicatos o gremios profesionales que tienen alguna inconformidad, demanda o razón para estar indignados, se pregunten seriamente si lo de bloquear calles, avenidas, aeropuertos, casetas, centros comerciales y/o universidades sirve para algo más allá de joderle la vida a sus compatriotas.

En México hay dos tipos de protestas.

Unas son las que reciben trato VIP de los gobiernos morenistas. La CNTE, por ejemplo, puede someter a la Ciudad de México a la tortura diaria del bloqueo, incluida la posibilidad no remota de quedarte varado en una carretera durante horas o de perder un vuelo, sin consecuencia alguna. Al contrario: los profes van a recibir prebendas y mejoras laborales en aumento progresivo, que van a rechazar durante semanas con todo y que el resto de los mexicanos, que sí trabajan y que no destrozan los bienes comunes, ni golpean policías, de las que no gozan ni por asomo.

Lo mismo pasa con el vandalismo normalista. En nombre de lo que sea, los alumnos de esas instituciones pueden asaltar tiendas, destruir casetas de cobro, robarse camiones o incendiar alcaldías, sin consecuencia alguna. ¿Por qué? Difícil explicarlo. Para el establishment cuatroteísta, en general la CNTE y Ayotzinapa son, hoy, una monserga.

Los utilizaron como grupos de choque y como elementos de chantaje, con los pases de lista y demás bajezas, y hoy que ya no son de utilidad y vienen a que les paguen lo prometido resultan un mero incordio. Con todo, porque son ideológicamente aceptables, o porque siguen teniendo potencial como ejércitos callejeros, o lo que sea, pueden actuar con la más perfecta impunidad. Igual, sí, que los criminales de la “marcha contra la gentrificación” del otro día, que no eran todos los manifestantes, pero que eran muchos.

El otro tipo de protestas son las que sí merecen la intervención policíaca, más o menos ruda –cierto que no demasiado hasta ahora– según el caso. Como los trabajadores del IMSS-Bienestar a los que les caen los granaderos que ya no existen, las feministas que llenan el Zócalo y les avientan no sabemos si gases o polvo de extintores, o los trabajadores del Poder Judicial. Que son, no hace falta decirlo, ideológicamente inaceptables y enemigos del régimen.

¿Qué comparten unas y otras protestas? Lo que apunto en las primeras líneas: son inútiles. Y lo son porque, salvo cuando les rodean la camioneta, como la CNTE al Licenciado López, o cosas así, a los de la burocracia chaira los bloqueos no les causan la menor molestia, y el hecho de que quienes los padezcamos seamos nosotros, los ciudadanos, no solo les vale madres, sino que ya ni se molestan en disimularlo, por aquello de que son impunes y llegaron para no irse nunca.

Habrá que pensar en otra cosa.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ