Ovidio cantará en EU

Temporada de traiciones. Hoy comienza un capítulo más de una historia que alcanzó su clímax el 25 de julio, cuando en circunstancias extrañas, EU detuvo cerca de El Paso, Texas, a Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Lo que vendrá es incierto, pero amenaza con generar un terremoto político en México y sacudir a la 4T.

Ovidio Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se ha vuelto ya colaborador del gobierno estadounidense. Está cooperando, ya ha presentado pruebas que salpican a varios en nuestro país -políticos y empresarios-. Los elementos que ha puesto sobre la mesa son tan sólidos -al menos a los ojos de las autoridades norteamericanas-, que bastaron para retirarle los cargos y convertirlo en una persona clave en sus investigaciones y acusaciones. Por el mismo camino irá su hermano, Joaquín, quien, según los dichos de Zambada, lo emboscó y trasladó contra su voluntad a EU, donde fue capturado.

Los tres saben demasiado. Casi todo sobre nexos y complicidades entre los cárteles y políticos, gobiernos y autoridades. Sus palabras pueden cimbrar el escenario nacional.

Hace una semana, el pasado viernes, la presidenta Sheinbaum en su mañanera, dijo que, si Ovidio Guzmán realiza señalamientos o delata contubernios, México exigirá “pruebas”. En esencia, tiene razón. Pero en los hechos, la realidad corre más rápido.

Las pruebas ya están en manos de las autoridades norteamericanas. Por eso, y no por otra cosa, ya anunciaron que le retiraron los cargos de los que se acusaba a Guzman López y él se declarará culpable.

No le habrían ofrecido tal acuerdo si el capo no tuviera pruebas de lo que dirá para embarrar a más de uno. Las pruebas ya las conocen, y no las compartirán con México por una razón: no confían en el gobierno de México. Más aún, no confían en AMLO.

La detención de ‘El Mayo’ lo demostró. Ni mandaron ni mandarán la información detallada de su captura. No enteraron al gobierno mexicano, porque consideran (lo dijo la Casa Blanca en un comunicado en febrero pasado) que existe una “alianza intolerable” entre los cárteles y el gobierno de nuestro país. No son palabras sueltas, el propio Donald Trump, acompañado de su hoy vicepresidente JD Vance, en una entrevista con Fox News durante la campaña, afirmó que “el gobierno de México está petrificado” porque “los cárteles pueden quitar a un presidente en dos minutos”. También el actual secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en 2023, que el gobierno de López Obrador “entregó partes del territorio” al narcotráfico.

¿Qué le hace pensar a Sheinbaum que, con esos antecedentes, van a compartir “pruebas” si Ovidio Guzmán inculpa a alguien?

El nerviosismo en el epicentro de la 4T se huele.

Son varias piezas de un rompecabezas que se ha venido conformando en los últimos meses: la familia completa de ‘El Chapo’ yéndose a vivir a EU -con los respectivos reclamos de la 4T-; los cárteles declarados organizaciones terroristas; México en el paquete de “adversarios” junto a Rusia, Irán y China; las sanciones del Departamento del Tesoro a dos bancos y una Casa de bolsa por lavar dinero del narco; la captura de Julio César Chávez Jr. sin aviso acá…

Varios narcotraficantes mexicanos están por comenzar a hablar y cooperar con la justicia en EU. Saben demasiado. ¿Cuánto dirán?

¿A cuántos salpicarán o terminarán enlodando?

Estamos a punto de comenzar a descubrirlo.

*Esta columna tomará unos días de descanso. Nos reencontramos en estas páginas el miércoles 23 de julio.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ