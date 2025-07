La importancia del civismo: creando mejores sociedades en el mundo

En el mundo de la actualidad, el concepto de civismo, que hace alusión al comportamiento respetuoso y responsable de los ciudadanos, varía entre países; de hecho, aún es una idea que es complicada de precisar con detenimiento entre especialistas, y en varias regiones del mundo es completamente heterogénea.

Algunos factores que influyen en los niveles de civismo incluyen a la cultura, la educación, el sistema legal y la conciencia colectiva como algunos de sus principales componentes. Hasta ahora, no existe un único indicador global para medir el nivel de civilidad que posee un grupo de personas o una nación en específico, pero varios estudios y encuestas ofrecen perspectivas interesantes al respecto.

El civismo representa la revolución silenciosa que la humanidad necesita hoy más que nunca, porque las pequeñas cortesías transforman sociedades enteras y revolucionan consciencias de manera pacífica. Existen muchos sociólogos y antropólogos que refieren que, en la actualidad, se ha normalizado la agresión, como si fuera inevitable; la descortesía como si fuera autenticidad, y el sálvese quién pueda, como si fuera realismo. Pero las ciudades más prosperas y felices del mundo comparten un secreto que no aparece en las estadísticas económicas, y es que este tipo de sociedades han cultivado la cordialidad como una forma de arte colectivo que, no es solo buena educación, sino que, es la tecnología social más poderosa, porque el civismo no es un lujo de sociedades avanzadas, más bien es la herramienta que las hace avanzadas.

Cada acto de cortesía es una inversión en el banco de confianza social: cuando alguien cede el paso, cuando dice gracias, cuando recoge basura que no tiró, con esas acciones (aunque lo ignore) está depositando crédito, en una cuenta comunitaria de la que toda la gente podrá retirar.

Las sociedades con alto civismo tienen menos criminalidad, más cooperación y mayor bienestar colectivo y no es casualidad, es causa y efecto. Y es que, el mundo en general experimenta una crisis de civismo disfrazada de normalidad. Ejemplos de esta situación existen demasiados; conductores que no respetan las señales y que además se hacen los ofendidos porque ellos creen tener la razón a través de la fuerza y no el razonamiento. Personas que no recogen los desechos de sus mascotas, que tiran sus basuras al suelo como si nada. Individuos que hablan a gritos por teléfono en espacios públicos. Usuarios de redes sociales que insultan desde la cobardía del anonimato.

Cada acto incívico es un virus que infecta el tejido social creando un ambiente donde la grosería, el mal gusto y la mala educación, se vuelve la norma y la cortesía y la amabilidad la excepción. El civismo es reconocer que vivimos interconectados y que nuestras acciones, por pequeñas que sean, afectan al bienestar colectivo. La indiferencia disfrazada de tolerancia es tan destructiva como la agresión directa. Una sociedad incívica no solamente es desagradable, es que sale muy caro más policías para controlar comportamientos antisociales, más limpieza urbana por vandalismo y dejadez, más sistemas de seguridad por desconfianza, más burocracia para regular lo que la cortesía, la empatía social resolvería naturalmente.

El civismo no es un gasto cultural, es un ahorro económico y emocional masivo. Cuando alguien actúa con civismo genuino, no solo mejora esa situación específica, sino que inspira a hacer a otros lo mismo.

Este fenómeno es contagioso (pero de la mejor manera), un conductor cortés genera conductores de iguales características, una persona que saluda con amabilidad mejora el día de quienes se encuentra en su camino. El civismo, se multiplica exponencialmente porque apela a lo mejor de la naturaleza humana. ¿Entonces como recuperar este atributo social, sin sonar moralista?

En primera instancia siendo mejor persona, porque se está convencido de que al hacerlo mejora colectivamente la sociedad, es decir, como un conjunto y no como una manera de verse bien.

La idea es sencilla, el principio básico del civismo es ser recíproco, si se quiere ser respetado, hay que dar respeto a los demás; si se quiere recibir consideración hay que practicarla; si se quiere vivir en una comunidad amable, es importante ser amable, es una inversión personal inteligente.

Estas acciones de consideración microscópica crean un ambiente de consideración mutua y lo mejor es que esta misma guía de prácticas de convivencia, también se puede extrapolar al internet, no insultando desde el anonimato, no compartiendo información sin verificar algo, respetando opiniones emitidas desde diferentes puntos de vista. Es simple: de lo que se trata es que las personas se habitúen al mundo digital, considerando que del otro lado del computador también se hallan seres humanos que merecen respeto.

La paciencia como un elemento disuasorio de otras prácticas como el estrés que debe entenderse por medio de mecanismos de relajación o asociación son conductas que deberán multiplicarse y preferirse ya que habla de la capacidad que tiene una persona para ser más consciente de la tranquilidad emocional que esta clase de comportamiento genera en otras personas en lugar de presionar más su entorno o influir en un desgaste innecesario de su felicidad.

Por otra parte, las personas deberían tratar los espacios públicos como se trataría a su propia casa, porque es factor social, es un indicador de la cultura que tiene un país. Del nivel de su madurez, de su humanidad, tener esta mentalidad transforma barrios enteros, comunidades disgregadas y mejora los cimientos socioculturales de cualquier país.

Una sociedad que pide y exige tener un tejido social más civilizado, debe empezar por generar una cultura de autocrítica y transformación propia. No es posible pedir que el gobierno haga lo que no se hace desde casa, ni pedir legalidad cuando se contribuye con pequeñas acciones a establecer un camino contrario a este precepto de manera cotidiana.

El civismo se enseña viviendo no predicando y paradójicamente las personas necesitan comenzar a ponerle palabras para empezar a actuar. El civismo no es perfección moral ni santidad social, es inteligencia colectiva, práctica aplicada. Es también reconocer que se vive en conjunción con otros y que mediante esa forma de convivencia se puede hacer que esa interacción sea agradable o miserable, dependiendo de las pequeñas acciones y decisiones diarias que cada uno lleve a cabo. Porque las grandes transformaciones sociales no siempre comienzan con grandes revoluciones, sino más bien comienzan con pequeños cambios graduales de personas que deciden ser mejores ciudadanos

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INAP

@DRLMMA56

EEZ