Donar debería ser la regla, no la excepción: Argumento para un sistema de consentimiento presunto en México

Cada día miles de personas mueren esperando un trasplante. Tan sólo en México, hay más de 20 mil personas en la lista de espera. Sólo alrededor de cuatro mil recibirán un órgano donado. Las otras 16 mil no sobrevivirán.

El problema no es la falta de órganos, sino la falta de personas registradas como donantes. Pero hay una buena noticia: tenemos una oportunidad verdadera de cambiar esta realidad.

Las encuestas muestran un amplio respaldo a la donación de órganos: 86% de los mexicanos están a favor. Sin embargo, sólo 5.2% está registrado como donante. En México, para donar después de la muerte se requiere el consentimiento de la familia de la persona fallecida o contar con un registro previo. Por lo que se recomienda dejar una constancia oficial o voluntad expresa, algo que muchos nunca hacemos. Lo posponemos, lo olvidamos, o simplemente nunca lo vemos como prioridad. ¿El resultado? Una lista de espera que crece cada día y miles de muertes que podrían evitarse.

Necesitamos cerrar la brecha entre lo que las personas dicen que quieren y lo que realmente ocurre. Una forma de hacerlo es adoptando un modelo de consentimiento presunto más ambicioso, en el que todas las personas sean consideradas donantes a menos que expresen lo contrario, sin la necesidad de confirmaciones adicionales por parte de la familia. Este sencillo cambio podría salvar hasta ocho mil vidas adicionales al año en México. Al cambiar el modelo predeterminado de “no donante” a “donante”, alineamos el sistema con las creencias de la mayoría, sin exigirles vencer la inercia.

Algunas personas temen que esta medida pueda afectar la autonomía individual. Pero eso no es cierto si existen mecanismos claros, accesibles y transparentes. El consentimiento presunto puede respetar plenamente las creencias y decisiones personales. Ningún sistema es perfecto, pero aferrarnos al actual es una decisión que cuesta vidas.

Los órganos más urgentes y solicitados en México –y en muchos países, son los riñones y las córneas– que representan la mayor parte de las listas de espera. Países que han adoptado el consentimiento presunto, como España, Francia y Gales, han incrementado significativamente la disponibilidad de órganos y reducido los tiempos de espera. Esto no sólo se debe a un mayor número de donantes, sino también a mejoras en la coordinación y el sistema de procuración de órganos. España, por ejemplo, implementó este modelo en 1979 y pasó de tener una de las tasas más bajas de donación en Europa a convertirse en líder mundial en trasplantes. Gales y Francia han logrado resultados igualmente alentadores.

En contraste, países como Estados Unidos y Canadá siguen operando bajo modelos de consentimiento explícito. Aunque varios países de América Latina ya han adoptado el consentimiento presunto, México tiene la oportunidad de convertirse en el país más grande del continente en implementar este modelo. Por su tamaño poblacional e influencia regional, una reforma bien diseñada en México no sólo podría salvar miles de vidas, sino también servir como un caso emblemático para otros países que buscan modernizar sus sistemas de donación de órganos.

Esto no es un esfuerzo nuevo para México. En 2018, se intentó implementar un modelo de consentimiento presunto en el país, pero el esfuerzo fracasó, en parte por una deficiente comunicación pública y falta de involucramiento de autores clave. Aunque actualmente ningún estado en México ha implementado formalmente este modelo, algunas jurisdicciones locales han mostrado interés en retomarlo. Sin embargo, estos esfuerzos aún no se traducen en políticas reales. A pesar de ello, la urgencia permanece. La inacción no es neutral: tiene un costo humano. Convertir la donación en la norma predeterminada no es sólo una reforma legal; es una forma de alinear nuestras políticas públicas con nuestros valores. Si un cambio legislativo puede salvar miles de vidas ¿qué estamos esperando?

Esto no es sólo un debate técnico. Es un reflejo de qué tipo de sociedad aspiramos ser.

Sí podemos construir un sistema que honre nuestro compromiso con la vida. Pasar del consentimiento explícito o con confirmación familiar al consentimiento presunto es un paso necesario. Sí, implica actualizar nuestros sistemas de registro, pero esos cambios son factibles, asequibles, y rápidos de implementar. El beneficio, en cambio, es inmenso: hasta ocho mil mexicanas y mexicanos podrán recibir una segunda oportunidad cada año –padres, hijas, amigos– personas que seguirán contribuyendo a nuestra sociedad.

La ciencia es clara. La evidencia contundente. Y quienes están en lista de espera... ya no pueden seguir esperando.

POR MAURICIO TORRES-MARTÍNEZ, MD MPH, Y ANTONIO J. TRUJILLO, PHD

PAL