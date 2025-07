Atender a las personas, no al algoritmo

“Ya hay mucha especulación inmobiliaria derivado de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales”: Claudia Sheinbaun

En el discurso original, Airbnb se presentó como una plataforma solidaria que permitiría a cualquier persona rentar una habitación o departamento, conectar culturas y ayudar a costear la vida urbana, pero la realidad ha sido muy distinta. Hoy, Airbnb está en el centro de un fenómeno global que transforma los barrios en mercancía, expulsa a los habitantes originales y profundiza la crisis de vivienda: la gentrificación.

En ciudades como la Ciudad de México, Barcelona, Lisboa, Nueva York o Ámsterdam, el crecimiento sin freno de Airbnb ha desatado procesos de desplazamiento vecinal y turistificación. La lógica es simple: al ser más rentable alquilar a turistas que a residentes, miles de viviendas han salido del mercado tradicional de renta para convertirse en hospedajes temporales. Esto reduce la oferta habitacional, eleva los precios y rompe el tejido social de comunidades enteras.

En la CDMX, colonias como la Roma, Condesa, Juárez y ahora incluso San Rafael o Santa María la Ribera, han sufrido una transformación acelerada. Jóvenes extranjeros, sobre todo estadounidenses, llegan a vivir por temporadas gracias a sus ingresos en dólares y el trabajo remoto. Lo que para ellos es asequible, para los locales se vuelve impagable. Según un reporte del Instituto de Planeación Democrática, más de 20 mil propiedades se ofertan en plataformas como Airbnb, muchas sin regulación clara ni pago de impuestos.

El fenómeno ha sido tan impactante que el propio gobierno capitalino, en un giro contradictorio, firmó un convenio con Airbnb en 2022 para “promover la ciudad como destino para nómadas digitales”, mientras miles de capitalinos eran desplazados. La respuesta ciudadana no se hizo esperar: colectivos como Vecinos Unidos y CDMX no se renta han exigido frenar esta política, establecer topes y priorizar la vivienda como derecho y no como negocio.

Como ejemplo concreto, en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau impuso medidas restrictivas: multas millonarias a anfitriones ilegales, reducción de licencias y la decisión de eliminar todos los pisos turísticos para 2028. En Nueva York, una nueva ley exige a los anfitriones registrarse, vivir en la propiedad que rentan y limitar las estancias. En Ámsterdam, sólo se permiten 30 días de renta al año. Lisboa, que también ha visto protestas masivas por la falta de vivienda, suspendió nuevas licencias para alojamientos turísticos en el centro histórico.

El debate no es menor, ¿quién tiene derecho a habitar la ciudad? ¿Los residentes que la hacen funcionar todos los días o los turistas con mayor poder adquisitivo? En México, el gobierno federal y los municipios siguen sin establecer una política clara al respecto. Mientras tanto, miles de inquilinos enfrentan desalojos, incrementos abruptos y la imposibilidad de vivir donde nacieron.

La ciudad se vuelve un producto y el hogar, un lujo. Tenemos que recordar que la crisis en vivienda se debe a la poca o nula regulación, no por los gringos. Es momento de legislar pensando en la gente, no en el algoritmo. Porque si la vivienda se vuelve un negocio sin freno, ¿qué queda del derecho a la ciudad? Reflexionemos lo dicho por Claude Levi-Strauss, sin ciudades, no hay filósofos.

