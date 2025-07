Triunfo con sabor a duda

Toda celebración lleva su resaca de por medio. Hoy, a unos cuántos días de que México se coronara campeón de la Copa Oro, podemos analizar la hazaña sin el éxtasis embriagador de la victoria y el festejo. Aunque el título devuelve al Tri cierta autoridad en un torneo donde solía dominar, es necesario un diagnóstico que sirva para juzgarnos con seriedad antes de hospedar el mundial de nuevo.

Ahora bien, no quiero que se confunda el juicio con el desprecio. Sinceramente, me alegra que México haya ganado la final contra los vecinos norteamericanos. Sin embargo, creo que la victoria fue celebrada con un entusiasmo que rozó la exageración incluso habiéndonos enfrentado a un rival ausente de sus mejores estrellas. Después de todo, está bien celebrar nuestras victorias siempre y cuando no las exaltemos lo suficiente como para que nos cieguen de la realidad.

En la final, por ejemplo, la ausencia de delanteros desequilibrantes como Christian Pulisic y Weston McKennie, mediocampistas creativos como Giovanni Reyna y Yunus Musah, o bien, defensas de la talla de Antonee Robinson facilitó un encuentro que, bajo otras circunstancias, habría sido mucho más exigente y menos favorable. El equipo mexicano supo reaccionar ante la adversidad del marcador, eso sí, pero ante un rival compuesto de sustitutos sin experiencia en eliminatorias de esta categoría.

Por otro lado, el debut de Gilberto Mora despertó un entusiasmo desmedido que se celebró entre periodistas y aficionados como si fuera el resultado de una estrategia diseñada específicamente para incrementar el talento en México. Sin embargo, aunque su rendimiento fue sorprendente para un adolescente de solo 16 años, es importante reconocer que el tiempo de juego que tuvo Mora fue más producto de la lesión de Luis Chávez que fruto de una directiva acostumbrada a debutar, formar, o apostar por jóvenes promesas. No somos, y quizá nunca hemos sido, ese tipo de selección.

Por último, también hay que aplaudir el trabajo hecho por Javier Aguirre, quién supo restablecer el orden, la camaradería y el orgullo en una selección náufraga de sentido y dirección. No obstante, costó muchísimo trabajo vislumbrar un estilo de juego consistente a lo largo del torneo disputado por México. Victorias parciales y fortuitas contra selecciones como Honduras o Arabia Saudita evidenciaron a un Tri todavía confundido con el parado en el campo, la filosofía de juego y la estrategia de El Vasco Aguirre.

Pese a todo, espero que este proceso, entre aciertos y errores, sirva para que la directiva y los jugadores vayan definiendo un rumbo en común. Si bien el presente de la selección mexicana se vislumbra más alentador que su pasado reciente, lo cierto es que aún hay varias flaquezas por mejorar que determinarán el desempeño de México en la siguiente copa del mundo. Por lo pronto, solo queda ver si dará tiempo suficiente para corregir el camino.

POR TOMÁS LUJAMBIO

COLABORADOR

@TLUJAMBIOT

EEZ