Semifinales de Wimbledon: El aura del Tenis

"Si puedes encontrarte con el Triunfo y el Desastre, y tratar a esos dos impostores de la misma manera".

—Frase grabada en la Cancha Central de Wimbledon.

Hablar de Wimbledon es hablar de la cúspide del tenis. No hay torneo que atraiga más ni que tenga más envergadura que el que se celebra en el All England Club. Es el certamen más antiguo del mundo y, en cada edición, la afición al deporte blanco está ávida por conocer al reinante. Este viernes se celebran las semifinales masculinas: llegó el momento cúspide del torneo. Nadie se quiere perder ningún instante. La Cancha Central será, literalmente, cine, con las celebridades que estarán presentes. Jannik Sinner (n.º 1) vs. Novak Djokovic (n.º 6), Taylor Fritz (n.º 5) vs. Carlos Alcaraz (n.º 2); buscarán el título. Mejores nombres, imposible.



La Catedral del Tenis nos ha regalado una semana y media fenomenal. Lo que se ha vivido en Wimbledon ha sido fiel a su estilo: mágico. Novak Djokovic ya superó las 100 victorias en la competición; cuenta con 102 triunfos y está a tres de Roger Federer. Otro momento remarcable, pero triste, fue la exhibición que le estaba dando Grigor Dimitrov al número uno del mundo, Jannik Sinner, con dos sets arriba. En el tercer set, se desgarra el pectoral y abandona un partido que estaba jugando perfecto. Sin lugar a dudas, el tenis no ha sido justo con un talento tan pulcro como el del búlgaro, que batalla torneo tras torneo con las lesiones.



La primera semifinal será entre el estadounidense Taylor Fritz y Carlos Alcaraz. Fritz está por primera vez entre los cuatro mejores de Wimbledon; está jugando un tenis lindo y se le nota muy motivado. A pesar de que los dos primeros juegos del torneo los ganó en cinco sets, lejos de cansarlo, le dieron la confianza para tomar rumbo en el certamen. Viene de vencer a Karen Khachanov en cuartos de final. Por su parte, Alcaraz busca el tricampeonato en Londres. Acaba de ganar Roland Garros y, por las estadísticas en la superficie, es el favorito para llevarse el torneo. Recientemente eliminó a Cameron Norrie en sets corridos en cuartos.



En el cara a cara, solo se han enfrentado dos veces y las dos las ha ganado el español. Veremos si Taylor da la sorpresa en busca de conseguir su primer Grand Slam en su carrera.



La otra llave, hay que decirlo, es el juego estelar: Jannik Sinner vs. Novak Djokovic. El italiano ha alcanzado la ronda de semifinales en los últimos cuatro Grand Slams de manera consecutiva. Está jugando muy bien y, aunque es verdad que estuvo cerca de quedar eliminado en octavos de final ante Dimitrov, Jannik anda muy bien y estuvo intratable ante Ben Shelton en cuartos, donde ganó en sets corridos. Este año levantó el Australian Open y perdió la final del Masters 1000 de Roma y de Roland Garros, ambas ante Alcaraz.



Por su parte, el siete veces ganador de Wimbledon, Novak Djokovic, está retomando su nivel. Se le nota más suelto y con buen timing. Jugará su semifinal número 14 en el certamen, convirtiéndose en el tenista con más apariciones en esta instancia, superando las 13 de Su Majestad, Roger Federer. Nole viene de vencer a Flavio Cobolli en cuatro sets.



En el historial, la balanza está cargada para el de San Cándido con cinco victorias y cuatro derrotas frente al serbio. Sinner ha ganado los últimos cuatro juegos que han disputado. El último choque fue el 6 de junio en las semifinales de Roland Garros: Jannik se llevó la victoria 6-4, 7-5 y 7-6.



Por lo presentado hasta el momento por los tenistas, personalmente creo que la final será Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz. Sí, la misma de Roland Garros de este año, que fue la segunda final más larga en la historia de un Major, con 5 horas y 29 minutos.



Wimbledon no es solo el torneo de tenis más antiguo del mundo; es el mejor, es el más prestigioso. Todos quieren estar ahí. El tenista que sale con el título en el balcón del All England Club queda inmortalizado. La Catedral del Tenis es, sencillamente, aura.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ