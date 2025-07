Rally Maya: ¿automovilismo de alto riesgo?

QUÉ TIENEN EN común Felipe Calderón, Carlos Peralta, Jaime Arguimbau, Salvador Neme Sastré, Rafael Heredia, Fernando Barbachano y Mario Domenzain, entre otros personajes?

El gusto por los autos clásicos de alta gama, la filantropía y las más sofisticadas experiencias culinarias; y nos cuentan que no hay evento en México que sea más relevante que el llamado Rally Maya México.

Jorge Machuca González y Rodrigo Villanueva.

Este evento anual es un concurso que se distingue por una combinación única de pasión por los autos clásicos y amor por la cultura mexicana, la elegancia y el status.

Una competencia que promueve la cultura, historia y gastronomía de la Península de Yucatán, incluso autonombrándose el museo rodante más grande del mundo por el valor histórico.

Fernando Barbachano.

La 2025 fue la edición 11, del 28 de marzo al 5 de abril, en una ruta de más de mil 500 kilómetros que tocó puntos emblemáticos como Tulum, Bacalar, Chetumal, Campeche, Mérida y Progreso.

Hubo 90 tripulaciones de México, Estados Unidos, Guatemala, Reino Unido, España y Mónaco y algunos de los principales patrocinadores fueron Franck Müller, IUSA, Telcel, Infinitum, Asur, UBS, Porsche y Ford.

Mención especial merece Constructora Textor, de Jorge Luis Machuca, recién avecindado en Mérida y de quien poco se sabe. Precisamente Textor podría hacer del Rally Maya un deporte de alto riesgo.

Y es que conductas que involucran a Machuca y a Rodrigo Villanueva, dos de los principales directivos del Rally, fueron denunciados por la señora Ana María Machuca Roca.

Se trata de la hermana del primero, actualmente bajo investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de administración fraudulenta de otra constructora familiar, Inmobiliaria Cartex. Jorge Machuca González.

Dicha empresa también es propiedad de la familia de Jorge Machuca González, y de la que Villanueva es comisario, motivo por el cual se abrió la carpeta de investigación número TLA/FNC/060/081773/24/03.

Hoy las cuentas de Cartex están aseguradas por haber celebrado operaciones y desviado decenas de millones de pesos a varias empresas consideradas fantasma por el SAT, de Antonio Martínez Dagnino. Antonio Martínez Dagnino.

Están vinculadas a presuntos actos de corrupción en estados como Tamaulipas, Jalisco y Veracruz, así como por salidas de dinero injustificadas para aparentemente constituir empresas hoteleras.

También a negocios de producción de limón, moringa, miel y maderas preciosas.

Cartex envió varios millones de pesos, al menos, a una empresa de Villanueva, así como a la cuenta de Rally Maya México S.A. de C.V. sin razón de negocios, ni sustento aparente.

Al contrario, pareciera que Cartex pretende usar como frente a Textor, socio colaborador del Rally y empresa igualmente denunciada, y no se descarta que al propio Rally, siendo ésta también una de las líneas de la investigación en la carpeta.

El Ministerio Público ya giró oficios al representante legal del Rally Maya México, al que se le requirió información necesaria para la indagatoria.

A UNA SEMANA de que venciera el plazo original de 21 días para ser oficialmente declarados lavadores de dinero de los cárteles de drogas, las tres instituciones financieras señaladas por el FinCEN lograron ayer que el Departamento del Tesoro les extendiera 45 días más el tiempo para demostrar que no lo son. El logro fue de un ejército de abogados y cabilderos al servicio de la Asociación de Bancos de México que tienen apostados en Washington desde hace 15 días y que se han coordinado en la defensa de CI Banco, que preside Jorge Rangel de Alba, e Intercam, de Eduardo García Lecuona, junto con tres funcionarios del gobierno federal que han tomado directamente el liderazgo del caso: Elisa de Anda, directora general de la Secretaría de Hacienda; Roberto Lazzeri, jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda, y Alfonso Navarrete, Titular de la Unidad de Banca y Valores de esa misma dependencia. De Anda y Lazzeri fueron los únicos representantes del gobierno en aquella reunión con Scott Rembrandt del 8 de mayo que le he contado fue simultánea a la Convención Bancaria de Nayarit y en la que el número tres del Departamento del Tesoro llamó a reforzar los mecanismos de prevención de lavado de dinero, porque Estados Unidos apretaría la supervisión para evitar que el dinero del narco siguiera fluyendo por el sistema financiero. Elisa de Anda.

EL GOBIERNO Y el sector privado confían en que la gestión de Donald Trump no aplicará a México aranceles recíprocos, porque iría en contra de lo dispuesto por el T-MEC y porque el acuerdo da esa protección para la mayoría de los productos de exportación nacional. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca "es impredecible" y por la presión que trae contra México por otros temas "todo puede ocurrir". Lo mejor es no confiarnos en que "no pasará nada". La tensión de la negociación comercial entre ambos países, actualmente, se centra en acero y aluminio, y en el impacto que tendrá en la industria automotriz de ambos países. México tiene un severo problema de importación de acero y aluminio de China y Europa, que se integra a la cadena de exportación. La renegociación del T-MEC podría darse en el último trimestre del año, una vez que se planchen temas como barreras no arancelarias a la exportación de ganado, hortalizas, frutas y aguacate, pero también productos de exportación que no cumplan con la integración regional y deben pagar los aranceles impuestos por Trump, arriba de 30 por ciento. Lo más grave es que el gobierno mexicano no ha podido amarrar una alianza sólida y para el largo plazo con el gobierno de Trump, porque, visto desde allá, no hemos hecho la tarea en temas de seguridad, cubanos, fentanilo, China y BRICS. Donald Trump.

YA ESTÁN CONTEMPLADAS las ponencias a las que llegan los nueve ministros electos y que tomarán protesta en el Senado el próximo 1 de septiembre. A la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega Hugo Aguilar Ortiz, en lugar de Norma Piña Hernández. Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, mantienen sus respectivas ponencias. María Estela Ríos González ocupará la ponencia de Jorge Mario Pardo Rebolledo; Giovanni Azael Figueroa Mejía, la de Juan Luis González Alcántara Carrancá, y Sara Irene Herrerías Guerra la de Javier Laynez Potisek. Desaparecen las ponencias de Alberto Pérez Dayán y la vacante que dejó Luis María Aguilar. Salvo las tres ministras de la 4T, se prevé que todos arriben con sus respectivos equipos y no dejen a nadie de sus predecesores, con lo cual se pierde la experiencia de muchos de ellos. Norma Piña Hernández.

"NADIE PUEDE ARGUMENTAR que Seguritech es una empresa irresponsable… nadie. Y aquí los reto, a quien quiera comprobar que lo que yo estoy diciendo no es correcto. Es una tecnología que funciona de maravilla. A nosotros, que la tenemos, nos funciona de maravilla…", aseguró el alcalde de San Miguel de Allende. El priísta Mauricio Trejo salió a defender a la firma de seguridad propiedad de Ariel Picker, en los últimos días bajo la metralla de los morenistas, tras conocerse que su socio, el contratista Daniel Esquenazi, le rentó una casa al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez, en Texas. A partir de ese hecho, huestes morenistas, como la bancada guinda en el congreso local y el presidente de Celaya, Juan Miguel Ramírez, han arremetido contra la compañía líder en seguridad, cuya tecnología ha permitido el monitoreo de más de 100 mil dispositivos en tiempo real, la gestión de más de tres mil 500 eventos al día y el bloqueo de más de 170 ciberataques diarios. Mauricio Trejo.

EL GENERAL ERNESTO VADILLO, director de Aduanas Fronterizas, está incomodando a muchos con su trabajo. Ha pisado callos, pero está incrementando la recaudación de manera importante y combatiendo el huachicol.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

