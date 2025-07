Harfuch tiene contentos a los gringos

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, México navega una relación bilateral marcada por presiones arancelarias, migratorias y políticas, acompañadas de discursos polarizados. El republicano volvió más impredecible, agresivo y dispuesto a convertir cualquier tema en munición política. Frente a este escenario, y para fortuna del pueblo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo ha sabido resistir los embates trumpistas, sino que, con cautela y estrategia, ha logrado mantener satisfechos a los vecinos del norte.

Su apuesta ha sido por resultados concretos en seguridad y cooperación binacional, y la pieza clave ha sido, sin duda, Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana conoce de sobra las verdaderas preocupaciones del gobierno estadounidense y, a diferencia de otros, ha establecido canales sólidos, tanto operativos como diplomáticos, con el Departamento de Estado, el FBI y la CIA. Agencias con las que no solo hablan el mismo idioma y comparten objetivos.

La extradición de 29 líderes criminales durante el primer año de la administración, sumada a la captura de objetivos prioritarios como “Los Chapitos” y otros operadores del Cártel de Sinaloa, refuerza una narrativa que es útil para ambos gobiernos. Además, García Harfuch ha confirmado que se trabaja por desestabilizar otras células criminales en coordinación con las autoridades estadounidenses, con cada país operando en su propio territorio.

Lo presume también en cifras. Desde el inicio de la actual administración y a la fecha, la estrategia por la paz en México ha llevado a 25 mil detenciones, 13 mil armas aseguradas, más de mil laboratorios de metanfetamina inhabilitados y 188 toneladas de droga incautadas. A ello hay que sumarle que el Gobierno de México ya prepara el proceso judicial en contra de Julio César Chávez Jr., luego de que el exboxeador fuera arrestado por autoridades americanas por delitos relacionados con delincuencia organizada. El mensaje no es alentador solo para México, lo es también para Washington.

La visita de Harfuch a la capital estadounidense en marzo, acompañado por Roberto Velasco de la Cancillería, no fue solo de cortesía, fue parte de una estrategia de contención para un Trump que amenaza con aplicar aranceles a diestra y siniestra, como lo muestra su último anuncio de hasta 25% al cobre mexicano.

El ex titular de la policía capitalina no solo convence con datos, también tiene carisma. Es visto como un interlocutor eficaz y confiable. El director del FBI, Kash Patel, y John Ratcliffe de la CIA, han elogiado su capacidad de reacción en seguridad al afirmar que con Omar los resultados han sido inmediatos.

Aunque no suele ser usual que el titular de seguridad llegue tan alto en el tablero político, en tiempos de inseguridad, el que ofrece resultados se vuelve imprescindible y Harfuch podría ser quien abra paso y dé un mejor margen de maniobra a otros secretarios en el futuro de otros acuerdos con Estados Unidos, como la revisión del T-MEC.

Y es que, aunque le corresponde principalmente al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y al canciller, Juan Ramón de la Fuente, la revisión del tratado comercial más importante de América del Norte, la realidad es que el buen ánimo que ha dejado la Estrategia Nacional de Seguridad de Omar García Harfuch sin duda fortalecerá su posición negociadora frente a un Trump agresivo y cambiante.

MADRUGUETES

Del PRI a Morena

Hannah de Lamadrid Téllez encarna como pocas el viejo arte de la supervivencia política. Tras años de militancia en el PRI, donde fue candidata a diputada en varias ocasiones y sancionada por actos anticipados de campaña, se colocó en Morena para competir por la alcaldía de Coyoacán en 2024. Perdió, pero eso no la alejó del poder: en cuestión de meses ya ocupaba cargos en el gobierno capitalino, uno en Finanzas y otro en Turismo, con sueldos de casi 100 mil pesos mensuales. Ninguno aparece en sus perfiles públicos.

Su carrera no se explica solo por su trabajo político. Durante el gobierno de Peña Nieto fue funcionaria federal, y su hermana, Yessica de Lamadrid, ha sido señalada como cercana al expresidente, tanto en lo personal como en lo político. Según The Guardian, Yessica fue el vínculo entre Televisa y Peña cuando él era gobernador. Estos datos no son menores: muestran redes activas. El problema no es que cambien de bando, sino que nunca sueltan el control del dinero público.

Funcionario evasivo

Ha llamado la atención el caso de Juan Pablo Magaña Vázquez, director de Ordenamiento Territorial de Zapopan que, retando al todavía actual sistema judicial, se pasó por el arco del triunfo una orden del Tribunal de Justicia Administrativa para otorgar el uso de suelo en un predio, lo que derivó en un proceso por desacato y la emisión de una orden de arresto en su contra. A este funcionario se le hizo fácil ampararse ante el Juzgado Octavo de Distrito, para eludir la justicia. Toca esperar la audiencia, programada para el 8 de agosto ante la jueza Flor Nayelli Carreón García, para ver si el fraccionamiento “El?Dosel”, en el área natural de El?Nixticuil, se ajusta al marco legal o si prevalece el privilegio político. Es una excelente oportunidad para el Poder Judicial de demostrar que sus resoluciones tienen fuerza obligatoria, o se consolidará la percepción de que basta un trámite legal para desobedecer al sistema.

Avanza rescate del Periférico Norte

Tras años en que el Periférico Norte fue sinónimo de baches y piedras urbanas, memorizar sus hoyos se volvió obligatorio para los conductores, lo que hace celebrable el avance de su mega rehabilitación. Desde julio, la Junta de Caminos del Estado de México, dirigida por Mario Ariel Juárez Rodríguez, al frente de una estrategia intergubernamental respaldada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, arrancó con la recuperación de los 54 kilómetros que conectan Cuatro Caminos con Tepotzotlán. El plan incluye reencarpetamiento en 22 kilómetros de carriles centrales y 32 en laterales, aplicación de seis mil toneladas de asfalto, remoción de baches profundos, mejora del drenaje y la sustitución de más de tres mil luminarias. De esta manera, el Periférico podría dejar atrás su larga agonía para convertirse en un eje funcional, seguro y digno para más de 200 mil vehículos diarios.

