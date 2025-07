Galindo no es opción (ni aunque se ofrezca)

En San Luis Potosí ya empezó el mercado de fichajes rumbo a 2027, y uno que anda ofreciendo su “perfil ciudadano” en todos los aparadores es el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Lo mismo se toma fotos con azules, que sonríe con guindas o les guiña a los naranjas… pero en Morena ya le dijeron: gracias, pero no.

Carlos Artemio Arreola, presidente del Consejo Estatal morenista y diputado plurinominal, fue claro: “No recogemos migajas”. La frase, por sí sola, basta para entender cómo lo ven en el partido oficial. No lo consideran aliado, ni opción. Mucho menos proyecto.

Galindo está solo, y lo sabe. Por eso intenta poner un pie en Morena y otro, en el PAN; coquetea con ambas fuerzas políticas, pero lo único que ha logrado es salir raspado y quemado. Más allá de verlo como interlocutor, lo perciben como oportunista.

Por si fuera poco, desde Morena sacan músculo: “Nos sobran perfiles”, dijo Arreola, mencionando a Rosa Icela Rodríguez -secretaria de Gobernación- y a su hermana, Rita Ozalia, presidenta estatal del partido. “Ya fue mucha testosterona, es tiempo de mujeres”, reafirmó Carlos Artemio.

El mensaje no sólo fue para Galindo, también hacia dentro del partido guinda. Y es que más de uno ha levantado la mano: los diputados locales Gabino Morales, Cuauhtli Badillo Moreno y Juan Ramiro Robledo, entre otros. Pero desde ahora les mandan decir que será una mujer. Que se sumen, y que no haya divisiones.

Lo que sí es un hecho: Morena tiene 42% de las preferencias electorales, de acuerdo con una encuesta de QM Estudios de Opinión, publicada en alianza con Heraldo Media Group.

Mientras tanto, el PAN sigue considerando a Galindo como uno de sus “activos más importantes”, según algunos panistas. Pero en Morena ya respondieron: “Imagínate, y se les anda yendo… si no es que ya se fue”. Sin embargo, no es el único que aspira: también la senadora Verónica Rodríguez; la presidenta del DIF municipal y esposa del alcalde, Estela Arriaga; y el alcalde de Matehuala, Raúl Ortega Rodríguez. Aun así, los panistas apenas alcanzan 16% de las preferencias.

Del lado del Verde, desde Palacio de Gobierno se dice que es casi un hecho que la candidata sea Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Motivo por el cual, Gallardo busca limar asperezas con Morena. Pero el PVEM apenas tiene 16% de respaldo… y eso que gobierna la entidad. Difícilmente se logrará esa alianza.

En resumen: Galindo puede querer, pero en Morena no lo quieren. Y si Movimiento Ciudadano –que no tiene aspirante visible y cuenta apenas con 4% de las preferencias– está dispuesto a recibirlo como reciclaje de temporada, allá ellos. En el partido guinda, dicen, hay filas de perfiles… y no piensan abrirle paso a quienes no se definen ni con discurso ni con hechos.

PRI y PT también están por la calle del abandono. El tricolor tiene 6%, y el Partido del Trabajo apenas sobrevive con un 1%. Si van solos, pierden hasta el registro.

Morena lleva la delantera en SLP: solito, sin alianzas… y mucho menos con el gobernador.

En Corto.- En relación con la columna publicada en este espacio el pasado 23 de abril de 2025 titulada “Tequisquiapan: destino mágico… para los ladrones”, el Gobierno Municipal de Tequisquiapan reitera su compromiso con la seguridad, el turismo y el respeto al Estado de Derecho. Asegura que toda denuncia presentada ha sido canalizada a las instancias competentes y que el municipio trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y federales para garantizar el bienestar de quienes lo visitan. Asimismo, invitan a seguir disfrutando de este Pueblo Mágico, reconocido por su hospitalidad, tradición y ambiente familiar.

