Huir de CI Banco, incluso intervenido

La cascada de anuncios de varias instituciones que tienen fideicomisos constituidos en CI Banco se incrementa cada día. Lo comenté aquí la semana pasada; la palabra que más escuchará ese banco señalado por el Departamento del Tesoro como partícipe de esquemas de lavado de dinero será ‘adiós’. Además, enfrenta una paradoja grave. Veamos.

Según lo que conversé con personajes clave del sector financiero, la intervención decretada por la Comisión Bancaria tenía como propósito evitar un colapso de los bancos señalados y, en palabras del Secretario de Hacienda, Edgar Amador, “proteger a los ahorradores y la integridad del sistema financiero”. La intervención generaría, en teoría, una especie de escudo de confianza inmediato para evitar que los clientes salieran huyendo.

Esto no necesariamente está siendo así. Al día siguiente de que se decretó la intervención de CI Banco, dos fideicomisos de bienes raíces anunciaron que cambiarán de fiduciario: Fibra Inn y Terrafina. Ambos usaron la palabra “remover” al fiduciario. Los anuncios, el 27 de junio, se hicieron ya con el banco intervenido.

Esto es una muy mala noticia para la Secretaría de Hacienda, porque significa que la intervención no generó el espacio de confianza necesario para que los clientes eligieran permanecer.

Las cosas se pusieron peor la mañana de ayer. Antes de las 11:00 horas ya había otros tres anuncios de instituciones que tienen fideicomisos en CI Banco, avisando que estaban evaluando sus alternativas ante los señalamientos del Tesoro, para hacer frente a cualquier riesgo potencial: Fibra Macquarie, Fibra Storage y BlackRock. No sería extraño que la “evaluación” se convierta en “remoción” del fiduciario, si la confianza en la nueva administración no es suficiente, o si la percepción de alto riesgo no se compensa con la intervención.

Un exfuncionario de Hacienda del más alto nivel me dice que el gran riesgo para las instituciones que tienen un fideicomiso con CI Banco es “quedar vinculado a una actividad terrorista”, dado que los señalamientos del Tesoro son por lavado de dinero a cárteles del narcotráfico, sí; pero varios de ellos también han sido catalogados como organizaciones terroristas. Y es en esa diferencia donde se eleva enormemente el riesgo de permanecer ahí.



PLENNA

Continúan creciendo las empresas privadas de salud que encuentran segmentos desatendidos y utilizan tecnología para bajar costos y ganar escala. La firma Plenna, de Lorena Ostos, especializada en “atención integral para la salud de la mujer” acaba de levantar Dlls. Seis millones para potenciar su modelo de atención híbrida, física y digital. La idea es abrir 13 nuevas clínicas y atender a 200 mil mujeres al año.

POR: CARLOS MOTA

COLABORADOR

EEZ