GRUPO GHERSY, una escuela publicitaria sobrenatural

Justo cuando los latidos previos a la muerte son más grandes, un profesional de la comunicación debería saber hacerse presente. Conquistar, abrazar, inventar mapas e historias que reconforten los espacios de duelo y los haga magia desde alegorías e invenciones que transfieran vida a lo que ya no la tiene. Desde hacía un mes yo sabía que mi tío iba a morir, todos morimos, todos enfermamos, pero fue muy doloroso recibir la noticia de que Gustavo Ghersi, fundador del que fuera el grupo publicitario más importante de Venezuela en su momento, hoy entonces habitaba un enorme silencio.

Y aunque la publicidad es algo más que palabras, porque se nutre de la imagen, uno siente como si todo un edificio de información invaluable y de absoluta genialidad, se hubiera derrumbado sin versos ni eslóganes, y hubiera terminado volando entre cenizas pero pesadas, ¿existirán? Los pedazos de la historia completa, pensé, tenía que ordenarlos. ¿Cómo es que todas las fórmulas, datos y referencias vinculadas a este extraordinario mundo se hayan desvanecido en un idioma cuya palabra clave esta vez fue el “adiós”?, ¿cómo es que nuestra ave cazadora ya no precisaría y apuntaría desde las alturas a públicos objetivos?, ¿ya no sobrevolaba la historia moderna de Venezuela y la haría estrofa de canción ¿Dónde irían a parar los guiones que exhalaban humo de tabaco?, ¿y las fotos en secuencia de Nevex en polvo conquistando el aire fresco de una lavandería?, ¿dónde se ubicarían ahora las cámaras para “panear” toda la isla de Margarita con un mismo fondo musical en las descargas (verdaderamente eléctricas) de Belmont? , ¿quién aprobaría los bocetos de aquella boca de un niño engullendo contento el último espagueti marca Ronco? Computadoras, fotografías, planes de negocios, vallas publicitarias, proyectos sobre las “madres que unen a Venezuela”, cereales que alimentaban a todos los “carajitos” mientras clavadistas competían sumergidos en la leche, mujeres caminando por toda Caracas masticando chicles “Adams” y haciendo “bombitas” con las que podrían volar, una Doña Juana o una Diana preparando arepitas antes de irse a ver el fútbol de domingo en familia. ¿Cómo es que el creador de la imagen de la telefonía venezolana por más de una década se haya vuelto 30 años después una foto de whatsapp que se despide? ¿Dónde quedarán los gestos, los gritos, los silencios, las miradas, la virtud semántica de las presentaciones y la alerta emocional de los símbolos que me enseñó a decodificar?

Este texto lo escribo desde dentro, desde el Grupo Ghersi, al que pertenezco desde que nací, haciendo un esfuerzo grande por acertar en mis recuerdos de hace casi tres décadas, cuando tuve mi primera experiencia con la publicidad y lo que el mundo de la comunicación significaría a lo largo de toda mi vida.

En las primeras horas de este viaje de adiós, reparé en las frases comunes del ser humano por “el tiempo ese que se va y no vuelve”, confirmando que los dotes laborales nunca tienen que ver con los personales porque a los argumentos hay que “brandearlos” y a los huecos y puntos suspensivos de un plan de comunicación hay que poblarlos de arbolitos con muchos frutos, pero en los adentros, en los adentros, uno no gobierna los guiones ni sabe cuándo deben subrayarse los atributos más tiernos y efectivos para darle a quienes acompañan nuestra vida las razones y las frases que les hagan sentir protagonistas, principio y destino implacable de lo mejor, como lo hacen las marcas y como lo logra una simple imagen el día de hoy, pero en los duelos intensos, como en el amor, el lenguaje aprendido en las aulas y las corporaciones parece no servir de nada. ¿Cómo medir ese tiempo que no es con clientes ni informe de resultados, ni estadísticas?

Ese que me enseñó a elaborar mis primeros storyboards como respuesta desordenada a alguna iniciativa que después de unas semanas “agarraría forma”, el que me recomendaba escaletas para no olvidar algún atisbo, quizás útil para sellar frases en la memoria de los televidentes, aquel que me recomendó plasmar con profundidad pensamiento con propósitos corporativos, el que decía que la radio era oro molido para los departamentos de medios, ese ya no está más, el que me quitó el pánico de hablar en público y trató de disciplinarme en los pasillos de todas las posibilidades ya no está y me quedé en ese silencio más que fúnebre, contemplativo.

¿En qué momento este desfase de lunas, países y mares que nos separaron hizo un final tan seco? Todo ese sabor, esa música, esa intensidad, ¿podría yo expresarla?, ¿por qué no sé narrar el viaje de ese héroe?, ¿por qué borré este texto unas veinte veces?, ¿por qué no me salió la frase estelar?, ¿donde está la simpleza de la verdad, el toque, el hechizo?, ¿cómo hará él este viaje?, ¿volverá? Me repitió hasta el cansancio que si una palabra no viajaba de ida y vuelta, entonces la publicidad no existía, no se lograba entrar a la mente de nadie y es porque lo de adentro, lo que fulmina tiene que volver con respuestas. Las síntesis rápidas con las que operamos los textos estratégicos no sirvieron esta vez para resaltar más con menos palabras.

El vigor, al menos a diez días de su partida, no pudo expresar a la perfección quién fue para mi Gustavo Ghersi, para millones en Ghersy Group y para los más suyos desde Papatavo. ¿Habrán sentido todos lo que yo?, que el camino es ese, aunque dudando, que no hay nada más divertido que el proceso de crear y sostener mundos, hacerlos metáfora, humor, disciplina, riesgos, fiesta, siempre fiesta, trabajo y sobretodo, entender que “los problemas de comunicación se solucionan ayer” y que quizás así debería resolverse este adiós tan sentido y tan lluvia de ideas pues todo lo que quería era expresar que toda su vocación, sus cariños y sus lecciones, las pensé y las sentí como algo “sobrenatural”. Gracias Papatavo.

POR MARÍA CECILIA GHERSI PICÓN.

HTTP://MACHIXBLUE.BLOGSPOT.COM/

TWITTER: @MACHIXBLUE

