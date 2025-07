El nuevo orden mundial: una nueva era de relaciones globales

El concepto de "Nuevo Orden Mundial" ha resonado a lo largo de la historia, especialmente después de eventos significativos como la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín.

Históricamente el término se refiere a una reconfiguración en las relaciones internacionales que busca establecer un equilibrio entre potencias globales. En los años 90, tras la disolución de la Unión Soviética, se habló ampliamente sobre el fin de las ideologías polarizadas y un enfoque más colaborativo para resolver conflictos globales. Sin embargo, a medida que entramos en una nueva década del siglo XXI, nos encontramos frente a desafíos sin precedentes: pandemias, crisis climáticas y tensiones geopolíticas resurgen con fuerza.

Uno de los ejes centrales del nuevo orden mundial es la interdependencia económica. Las economías nacionales ya no operan en aislamiento, están conectadas por redes comerciales complejas que afectan directamente la vida cotidiana. La pandemia de COVID-19 expuso estas vulnerabilidades al provocar interrupciones masivas en las cadenas de suministro. Esto resalta en cómo los países deben cooperar para garantizar seguridad alimentaria y sanitaria.

Además, el avance tecnológico está redefiniendo las fronteras tradicionales del poder. Las innovaciones digitales han permitido que actores no estatales —como empresas tecnológicas— ejerzan influencia significativa sobre decisiones políticas y económicas. Esta transformación plantea preguntas sobre soberanía nacional y control gubernamental frente al auge del ciberespionaje y desinformación.

El cambio climático también ocupa un lugar central en esta nueva narrativa global. Los fenómenos meteorológicos extremos no conocen fronteras; su impacto afecta a todos los países sin distinción. Como resultado, se requiere una respuesta colectiva para mitigar sus efectos adversos y promover prácticas sostenibles. Acuerdos internacionales como el Acuerdo de París son ejemplos claros de cómo se busca construir consensos globales ante retos compartidos.

Sin embargo, no todo es cooperación armoniosa en este nuevo orden mundial. La rivalidad entre potencias emergentes como China y Estados Unidos evidencia que aún persisten intereses enfrentados que pueden obstaculizar esfuerzos conjuntos.



México no es la excepción, en su interior también se están dando nuevos órdenes políticos en varios estados , ciudades y comunidades, algunos lo entienden y algunos no. En San Luis Potosí se está integrando un grupo ciudadano que impulsara un “Novus Ordo Politicus “ para evitar el nepotismo y el cacicazgo, lastres de la mala gobernanza, así como resaltar buenas y malas políticas públicas, seguro dará luz politica en el panorama social nacional.

Twitter político ( @jcmachinena )

Desde San Luis de la Patria

Arq. Juan Carlos Machinena Morales .

EEZ