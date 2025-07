Día contra la tortura: 50 israelíes aún viven un infierno en Gaza

La atención internacional en los días recientes se centró en los acontecimientos entre Israel e Irán, y la lucha israelí por evitar una amenaza real de aniquilación.

Sin embargo, en medio de todo, no se olvida a los israelíes secuestrados de sus hogares el 7 de octubre de 2023, quienes están en manos de Hamás hace más de un año y medio.

El 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Esta fecha marca la entrada en vigor, en 1987, de la Convención contra la Tortura, que establece claramente que no hay justificación para la tortura física, psicológica o sexual. Se trata de un crimen contra la humanidad y, sin embargo, al menos 50 israelíes siguen padeciendo a diario ese tormento.

No es especulación, sino información sólida. Israelíes liberados del secuestro en Gaza relatan torturas físicas extremas, abusos psicológicos y agresiones sexuales. Un ejemplo es el caso de Eli Sharabi, quien visitó recientemente México: fue encadenado con grilletes de hierro que le desgarraron las piernas, mientras sus manos permanecían atadas a la espalda. Diario perdía el conocimiento 1 o 2 horas por el dolor. Incluso, estando así, fue golpeado hasta quedar con dificultades para respirar durante un mes.

Otro secuestrado liberado, Or Levy, describió la tortura mental que sufrió: mentían repetidamente que sería liberado, y después lo retenían de nuevo, un "juego de esperanza retorcida", como lo definió.

Los secuestradores realizaron interrogatorios con tortura física, les taparon la boca con telas hasta casi sofocarlos, los colgaron de los pies, les causaron quemaduras, los sometieron a hambre y los días que recibían alimento, llegaba a estar en descomposición; además, les negaban beber agua durante días.

Lo más atroz, la tortura sexual. Chen Goldstein-Almog, secuestrada junto con sus tres hijos, fue liberada tras 51 días, pero escuchó relatos desgarradores de otras prisioneras:

“Están heridas físicamente, pero la forma en que las agredieron sexualmente y profanaron sus cuerpos… no saben cómo afrontarlo”, dijo entre lágrimas.

En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura la exigencia es unánime: humanidad, dignidad y justicia. En este momento trasciende la política y cualquier intento de justificar una supuesta lucha nacional. ¡No hay excusa posible para la tortura!

Se está ante un reto moral y ético que exige una respuesta colectiva, impedir la tortura bajo cualquier circunstancia. Es imperativo liberar a los secuestrados israelíes de inmediato y procesar a los responsables.

Como afirmó el secretario general de la ONU: “Quien use la tortura no puede quedar impune, y deben desmontarse los mecanismos que la permiten”. Esta efeméride contra la tortura no puede perderse de vista que esto está ocurriendo ahora mismo, hay humanos sufriendo dolores indescriptibles. No es un día para el olvido, sino para actuar, para prometer que ese sufrimiento debe terminar.

En nombre de los derechos humanos, del respeto a la dignidad humana: nadie debe callar ni aceptar. ¡Hoy se recuerda y se actúa!

POR DAHLIA NEUMANN

AGREGADA DE DIPLOMACIA PÚBLICA EN LA EMBAJADA DE ISRAEL EN MÉXICO

