Vicesecretario Landau en México

Hay una gran expectativa en México en relación con la visita de Christopher Landau, vicesecretario del Departamento de Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunirá con él para dialogar y preparar la visita de Marco Rubio, secretario de Estado. Durante su estancia, Landau mantendrá también reuniones con miembros del gabinete mexicano.

No cabe duda de que Landau, quien se desempeñó durante la administración anterior del presidente Donald Trump como embajador en México, se ganó simpatía en tierras mexicanas. Fue seguramente no tanto por contribuir a frenar la migración, como afirman en EUA, sino por elogiar la gastronomía y las atracciones turísticas de México en sus redes sociales. No obstante, sorprende que un vicesecretario, es decir, un funcionario de rango alto, pero no titular, reciba un trato tan especial.

Recordemos que la presidenta hasta ahora no se ha reunido con ningún ministro o secretario de Relaciones Exteriores de otro país: ni de Guatemala, Colombia, Honduras, o Italia, que estuvieron aquí; ya ni hablar de subsecretarios. Hasta podríamos bromear que ni las ocho mil piezas arqueológicas devueltas por Italia a México ni los 150 años de relaciones entre ambos países fueron suficientes para lograr tal distinción.

En la práctica diplomática, un vicesecretario suele reunirse con ministros de Exteriores, viceministros y altos funcionarios, y es raro que lo haga con el jefe o la jefa de Estado. Obviamente, con el regreso de Donald Trump hay muchos cambios en la diplomacia. Además, el expresidente López Obrador convirtió en práctica común las reuniones con miembros del gabinete estadounidense, costumbre que Claudia Sheinbaum empezó a replicar al reunirse con la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Aun así, la reunión de Landau no entra en la categoría de lo habitual.

Como exdiplomática que conoce lo difícil que es mover las cosas en México, solo puedo felicitar a Christopher Landau por la capacidad que tienen él, su embajada y la administración Trump de movilizar a la presidenta y su gabinete para reunirse con un vicesecretario. Sin embargo, desde otra perspectiva, esta situación desnuda dos aspectos de la realidad del gobierno mexicano. En primer lugar, la presidenta no confía en su propio canciller y considera necesario reunirse con Landau para tratar los preparativos de la visita de un secretario de Estado. Seguramente, con base en esa conversación, tomará decisiones importantes, entre ellas si asistirá o no a la cumbre del G7. Pero es como si Trump se reuniera con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, para hablar sobre la visita del canciller, Juan Ramón de la Fuente en EUA. En segundo lugar, todo indica que México está dispuesto a hacer mucho para satisfacer las demandas de Estados Unidos. La política de imponer aranceles, retirar visas y exigir le funciona a EUA, y a la presidenta le importa que Marco Rubio salga satisfecho de México incluso antes de llegar a este país en su primera visita.

POR DRA. BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

PAL