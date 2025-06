Que la vergüenza cambie de bando

Con más de 26 años de experiencia en el mundo corporativo y, específicamente, en el sector de telecomunicaciones, fui testigo de una práctica profundamente preocupante: la forma en que algunas empresas manejan las denuncias de acoso sexual y violencia de género cometidas por altos ejecutivos. Este sector, como muchos otros del ámbito tecnológico y relacionados con las cerreras STEM, sigue siendo marcadamente masculino. Este desequilibrio no solo perpetúa dinámicas de poder, además contribuye a la normalización del acoso, al silenciar o minimizar las voces femeninas en entornos donde tenemos una representación limitada.

Cuando surgen casos de acoso en las organizaciones, la respuesta más común es una salida discreta del agresor y, si además era una figura importante en la organización, su salida se da envuelta en comunicados ambiguos y despedidas corporativas, anunciando una suerte de “retiro anticipado”. Mientras tanto, las mujeres que denunciaron enfrentan el aislamiento, la desconfianza o una salida disfrazada de “voluntaria” de la organización o por el levantamiento de algunas actas administrativas.

Esta doble moral es inaceptable. Las empresas deben tener “cero tolerancia” frente a la violencia de género y es necesario que lo muestren con hechos. No basta con comunicados y discursos que proyecten su compromiso con la equidad; mientras se protegen relaciones de poder, se prioriza la reputación sobre la justicia y se castiga de forma silenciosa a quien se atreve a denunciar. La cero tolerancia implica consecuencias reales, visibles y proporcionales para quien está cometiendo la falta.

Además del daño directo, muchas víctimas enfrentan una segunda agresión: las microviolencias. Esos comentarios sutiles que las desacreditan o bien, miradas que insinúan que exageraron ante la situación, su exclusión de proyectos clave, estancamiento en su desarrollo profesional o el simple hecho de que ya no se les habla o saluda igual. Estas conductas son invisibles para quienes no las viven de forma directa, son parte de este sistema que se ha establecido y perpetuado de forma inconsciente, pero que implica complicidad y castigo encubierto. Todas estas acciones desgastan emocionalmente a las mujeres, disminuyen su autoestima y terminan por renunciar a un entorno laboral complejo y que no protege a sus colaboradoras.

Como bien dijo Gisèlle Pelicot: “que la vergüenza cambie de bando”, porque la víctima no es quien debe justificar su presencia, su palabra o su permanencia en un entorno laboral. No debe ser ella quien tenga que reconstruir su vida profesional, mientras los agresores negocian liquidaciones y se despiden con homenajes. Es urgente invertir esa lógica.

La violencia de género no desaparece con comunicados ni con capacitaciones una vez al año, por el contrario, desaparece cuando las estructuras dejan de proteger al poder y a la reputación, cuando se enfocan en proteger a las personas y asumen un rol activo en la transformación de una cultura que ha favorecido el silencio. Cuando realmente las consecuencias de agredir son más graves que las de denunciar y cuando el miedo cambia de lado.

POR ANA DE SARACHO, FUNDADORA Y CEO “YO EN GESTIÓN 360°”

