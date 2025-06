Nueve de copas

El otro día tuve un desacuerdo con un caballo. Yo pretendía mantenerme firmemente en su lomo; él, liberarse de su carga. La discusión la ganó él, después de muy poca negociación. Hubo consecuencias leves afortunadamente: para mi amoratado cuerpecito y para mi más amoratado ego. Ese mini fracaso deportivo me persiguió toda la semana. Repasé cada instante previo al desliz, sopesé errores, me reproché decisiones, me di cátedra. Y al final, después de muchas vueltas, me rendí ante una verdad simple: mi voluntad no es rival para una bestia temperamental de 400 kilos, por más trucos que me hayan enseñado mis maestros. Y tampoco fue la primera -ni será la última- vez que me gane una discusión un caballo. Hace mucho tiempo que no pasaba una semana entera pensando en una hora de ejercicio ecuestre.

Entonces me cayó el veinte: dedicamos mucha más energía a rumiar nuestros tropiezos que a saborear nuestras victorias. Nos quedamos a vivir en el terreno del error, mientras a los triunfos apenas les concedemos una visita guiada y sin fotos.

Y me atrevo a decir que, sobre todo las mujeres, rara vez nos permitimos habitar el orgullo. Grandes o pequeñas, nuestras conquistas tienden a encogerse a fuerza de modestia, sospecha o culpa.

Nos educaron para resistir, para producir, para lograr… pero no para disfrutar. Como si reconocer el fruto del propio esfuerzo fuera una falta de elegancia. Como si celebrar pusiera en entredicho nuestra seriedad. Como si sonreír demasiado después de alcanzar una meta nos quitara puntos de profesionalismo. Nos pasa mucho: alcanzamos objetivos, ganamos partidas, tocamos el éxito -en la forma que sea- y enseguida aparece el reflejo condicionado: minimizar.

Decimos que no fue para tanto. Que cualquiera lo habría logrado. Que tuvimos suerte. Que fue mérito del equipo. Que hay que pensar en lo que sigue. Como si festejar un logro lo volviera menos legítimo. Como si un instante de orgullo sincero pusiera en riesgo toda la narrativa del sacrificio. Como si fuera indigno sentirse orgullosa.

El éxito, cuando no partiste del mismo punto que los demás, pesa distinto. Viene con más cicatrices que aplausos. Con cansancio acumulado. Con una dosis constante de autovigilancia. Con la sospecha de que todo podría desmoronarse si bajas la guardia. Viene con ese síndrome del impostor disfrazado de autocrítica racional. Con esa vocecita que susurra: no te confíes, todavía falta, no vayas a creértela demasiado. Como si creértela fuera pecado mortal. Como si te estuvieran haciendo el favor.

Y sin embargo, aquí estás. Con las heridas de guerra camufladas bajo un traje impecable. Aquí estás, firmando contratos, liderando equipos, negociando en salas donde antes ni siquiera te dejaban entrar. Aquí estás, con las ojeras del insomnio productivo y las sonrisas medidas, sosteniendo tu lugar en un mundo que nunca te esperó. Y todo eso, por visible o invisible que sea para los demás, merece celebrarse.

¿Sabes qué? Te mereces un momento de satisfacción sin culpa. Te mereces sonreír con descaro y decirte: lo hice bien. Gané. Aunque sea en silencio. Aunque sea con una copa en la cocina mientras tus hijos hacen la tarea. Aunque sea frente al espejo y en bajito. Pero imprescindible. Un mensaje claro: lo lograste.

No es arrogancia. No es vanidad. No es competencia. Es reconocimiento. Es gratitud. Es justicia emocional. Es darte permiso de sentir que algo -aunque sea por un instante- salió bien por ti y gracias a ti. Que no fue suerte. Que no fue casualidad. Que tu esfuerzo tiene nombre y tiene resultado.

Qué radical se vuelve, en estos tiempos, la posibilidad de disfrutar sin miedo a parecer poco ambiciosa, conformista o -lo más temido de todo- feliz. Qué revolucionario es sentarse un momento y decir, sin bajar la voz: esto es mío. Y me lo gané.

Deja de restarte. Deja de correr. Levanta la copa por ti. Sin explicación. Solo porque -y esto es irrefutable- te lo mereces. Y si caes mal, y si te acusan de ególatra, es problema de alguien más.

POR CLAUDIA LUNA

