México con menos pobreza laboral: justicia social en marcha

La semana pasada se dio a conocer un indicador importantísimo para medir el progreso social en México: la pobreza laboral cayó a 33.9 por ciento en el primer trimestre de 2025, el nivel más bajo desde que se tiene registro en nuestro país. No se trata de una cifra más. Es la expresión concreta de un proyecto de nación de transformación económica y social que pone al pueblo en el centro.

La pobreza laboral mide si el ingreso del trabajo es suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. Hoy, por primera vez, más familias mexicanas pueden hacerlo. Esto no solo implica más dinero en el bolsillo; implica dignidad, oportunidades y justicia.

Esta reducción histórica no es casualidad ni resultado del “goteo desde arriba” prometido por el viejo modelo neoliberal. Es, sin duda, fruto directo de las políticas del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, ampliadas ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum: programas sociales que fortalecen el ingreso de millones de hogares; aumentos consecutivos al salario mínimo que dignifican el trabajo; y el reciente pacto del PACIC, que logró contener, una vez más, los precios de la canasta básica, protegiendo el poder adquisitivo de las familias más vulnerables.

Durante cuarenta años se nos dijo que los salarios bajos eran necesarios para ser competitivos a nivel internacional. Se presumía “estabilidad” mientras el trabajador no podía ni siquiera llevar la canasta básica a la mesa. Hoy sabemos que esa era una mentira útil para justificar privilegios: aún con utilidades récord para las grandes empresas, los salarios se mantuvieron estancados. Esa es la promesa rota del neoliberalismo.

Pero llegó el humanismo mexicano y probó lo contrario: aumentó el salario mínimo, y no subió la inflación; se defendieron los derechos laborales, y la inversión no huyó —al contrario, se fortaleció. Porque cuando el bienestar se convierte en política de Estado, la economía crece desde abajo y parejo, con el pueblo.

La reducción en la pobreza laboral es reflejo del avance de una agenda de justicia social integral, que articula políticas públicas con visión estructural. No se trata solo de transferencias sociales, sino de un nuevo modelo económico centrado en el bienestar, donde el Estado asume su papel rector para garantizar derechos, redistribuir oportunidades y cerrar brechas históricas. La combinación de programas como: Pensión para el Bienestar para Personas Adultas Mayores, Pensión para Mujeres de 60 a 64 años, Becas Benito Juárez, Becas Rita Cetina, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, el fortalecimiento del salario mínimo y el acceso a servicios públicos estratégicos no son dádivas, sino inversiones en cohesión social y desarrollo humano. Esta visión no solo reduce la pobreza, sino que aumenta la resiliencia del país ante choques económicos, consolidando una economía más justa, estable y soberana.

Y esto apenas comienza. Con el segundo piso de la Cuarta Transformación se consolidará una economía social, inclusiva y sostenible. La visión es clara: fortalecer la economía nacional no para satisfacer indicadores de organismos internacionales ajenos a nuestra realidad; sino para reducir la pobreza en serio, ampliar el bienestar del pueblo y cerrar las brechas de desigualdad que tanto han marcado a México durante décadas.

Por ello, decimos con firmeza: por el bien de todos, primero los pobres. Esa no es una consigna, es una política de Estado. Este es el nuevo pacto social, promovido por la Cuarta Transformación, donde su esencia radica en caminar con el pueblo y no a sus espaldas.

Desde el Senado, reafirmo mi compromiso con este proyecto de nación. Porque cuando a las y los mexicanos les alcanza para comer mejor, vivir mejor y soñar en grande, entonces sí podemos decir: estamos construyendo un país más justo y con futuro.

POR CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ

SENADOR DE LA REPÚBLICA Y VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

@CUAUHOCHOA

