Comencemos diciendo que la frustración es la emoción que experimentamos cuando no logramos satisfacer una necesidad, meta, deseo, propósito. La experimentamos desde el inicio de la vida pues no todo lo que queremos alcanzar se nos da de la manera como esperamos o cuando lo requerimos; de ahí la importancia de aprender desde temprana edad a tolerar la frustración, que no es otra cosa que saber esperar.

Veámoslo con el siguiente ejemplo: cuando hay un bebé en casa, algunos adultos al escucharle llorar dicen que es importante dejar que lo haga pues le ayudará a “hacer pulmón” y otros opinan que aprenderá a esperar. Tal vez las dos posturas tengan cierta parte de sentido común y sobre todo de voz populi y cultura; sin embargo, hacer esto sin considerar la duración del tiempo de espera, permitiendo que sea prolongada, muchas veces no ayuda y sí puede ser perjudicial para el desarrollo cognitivo de largo plazo de ese bebé.

Obviamente lo anterior no está determinado sólo por la espera de la gratificación, ni siquiera por la satisfacción frustrada, intervienen además otros factores como la repetición, las reacciones del cuidador, la propia personalidad del bebé, o sea su temperamento, carácter y actitud y, por supuesto, su habilidad adaptativa. Imagina el caso de un bebé que llora para indicar que tiene hambre.

Tal vez te haya tocado observar a bebés despertando de un largo descanso y las diferentes maneras de atención que les brinda su cuidador: algunos ofrecen pecho o biberón inmediatamente, aun cuando el bebé apenas y ha sacado su primer gemido, lo que fácilmente nos puede ayudar a deducir que a este bebé se le está impidiendo llegar a sentir frustración. Por otro lado, posiblemente has visto casos en donde al llorar el bebé, el cuidador se da cuenta que olvidó la mamila; acto seguido, el bebé se calma con su dedo, pero pasado unos minutos vuelve a llorar con mayor intensidad. La angustia del cuidador va en aumento, pero no logra atinar a resolver. El bebé se cansa de llorar y se queda dormido algunos minutos, seguido de un despertar angustioso en donde está presente el llanto desenfrenado, pataletas y hasta posibles rasguños.

El bebé vuelve a dormir y al despertar, después de varios intentos frustrados por satisfacer su apetito, se encuentra con la mamila para alimentarle; sin embargo, en ese momento, podemos encontrarnos con un niño ausente (apático) o agresivo (llora con intensidad, manosea y patalea lanzando la mamila lejos de él).

A la hora de educar bebés y niños, y sobre todo reeducarnos como adultos, hay que tener presente que satisfacer las necesidades demasiado rápido, impide sentir frustración; mientras que una espera demasiado alargada genera emociones de enojo, ira, odio en quien la experimenta, seguida de apatía o deseos de venganza. En otras palabras, genera personas muy desconectadas de sí mismas o exigentes.

Saber esperar es la piedra angular de aprender a desarrollar tolerancia a la frustración. Además, considera que la frustración -en su medida justa-, es el impulso que nos mueve a seguir intentando, buscando, solicitando y creando soluciones.

POR MARÍA ISABEL ROMERO LÓPEZ

MAESTRA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA INTEGRATIVA

PAL