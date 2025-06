Hace algunas semanas advertía que uno de los principales retos en esta elección era lograr promover la participación ciudadana. Pues bien, ¡estamos reprobados!

Conforme con el avance de los cómputos, la participación en la elección fue del 13.02%. La más baja registrada por lo menos desde que contamos con instituciones electorales independientes, en que puede afirmarse que el voto ha sido relativamente libre.

El dato es alarmante por donde se vea, aunado a que los votos nulos y en blanco alcanzan hasta el 32%. Se trató de la primera elección de los integrantes del Poder Judicial, no menos importante que el Ejecutivo y el Legislativo. Me parece que este semáforo rojo debe llevar a la reflexión. Claramente la ciudadanía está enviando un mensaje. El silencio en ocasiones dice más que mil palabras.

En la doctrina se dice que algunos presupuestos básicos para que exista participación ciudadana en un régimen democrático son: 1. Respeto al marco jurídico y los derechos fundamentales; 2. Acceso a los canales institucionales; 3. Acceso efectivo a la información, y 4. Confianza hacia las instituciones democráticas.

A bote pronto, me parece que algunos de estos presupuestos están en duda el día de hoy, después de la experiencia en esta elección. Por principio de cuentas, al tratarse de una reforma de gran calado, que modificó la configuración del aparato estatal, al cambiar la naturaleza del Poder Judicial, debió procesarse con calma y mesura, permitiendo mayor reflexión y diálogo. Una vez aprobada, era necesario dar tiempo suficiente para su implementación. La prisa nunca es buena consejera.

El procedimiento fue atropellado y sumamente complejo. No existieron mecanismos institucionales pedagógicos que explicaran lo que se decidió el domingo 1º de junio. El diseño de las campañas no permitió al electorado el conocimiento de las opciones y perfiles. Por más que el INE trató de simplificar la votación, la papelería electoral fue poco clara. A pesar del interés de los medios de comunicación, sobre todo en los meses de campaña, de difundir el proceso electoral, autoridades y sociedad civil organizada no fueron capaces o no quisieron promover la elección.

En los días previos a la jornada se empezó a difundir información en los medios de comunicación sobre prácticas que creíamos erradicadas en nuestro sistema electoral: acordeones, acarreo, compra de voto, voto corporativo y un largo etcétera. Tristemente, los resultados no desmienten.

Ahora, lo más preocupante es que el diseño del funcionamiento de los centros de votación y los cómputos de los votos no permite la vigilancia de la cadena de custodia, ni la obtención de resultados ágiles, transparentes y trazables. Quienes participaron y tienen dudas sobre los resultados y la integridad electoral carecen de elementos que les permitan defender su derecho a ser votados.

Después de septiembre hay dos tareas fundamentales. Primero, quienes resultaron electos, entre quienes hay algunos buenos perfiles, deben legitimarse y demostrar que el Poder Judicial, hoy tirado en la lona, es un órgano del Estado independiente y autónomo, contrapeso del Ejecutivo y Legislativo. Segundo, si somos responsables, debemos realizar un control de daños que permita detectar áreas de oportunidad y corregir errores de cara al 2027, en que debe renovarse la otra mitad de juzgadores del país. Se dice fácil, no lo es.

POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA

ABOGADO CONSULTOR

@GMENDOZAELVIRA

PAL