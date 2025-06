Elegir jueces es democracia

La elección del Poder Judicial ha generado críticas tanto del bloque opositor, los mismos de siempre, como de organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), que en su informe preliminar expresó preocupación por aspectos como la baja participación, la polarización política y algunas irregularidades. Estos señalamientos han sido utilizados por los sectores más conservadores para promover la anulación del proceso, en un intento por frenar una de las reformas democráticas más trascendentes de los últimos tiempos: la apertura del Poder Judicial a la participación ciudadana.

Uno de los principales cuestionamientos de la OEA es la “baja” participación, que fue de 13 por ciento. Sin embargo, esta cifra no puede interpretarse como un fracaso. Se trata de un ejercicio inédito en México, que requiere una curva de aprendizaje. No es lo mismo elegir un Presidente o diputados, que elegir jueces; la ciudadanía necesita tiempo, información y formación cívica para apropiarse de este derecho. Como en toda democracia, los mecanismos nuevos requieren pedagogía, no descalificación. Además, la reducida participación no invalida la legalidad, ni la legitimidad del proceso, que se realizó en paz, con transparencia y sin incidentes.

La OEA también advirtió sobre el “contexto polarizado” en el que se realizó la elección. Esta crítica resulta poco consistente, ya que la democracia no debe aplazarse por el clima político. Si así fuera, ningún país que tuviera debates intensos podría avanzar en ninguna reforma. La polarización no es sinónimo de inestabilidad, sino de discusión democrática. Justamente, la elección del Poder Judicial tuvo por objetivo el abrir las puertas a una institución históricamente cerrada, dominada por intereses de élite, y permitir que sea el pueblo quien elija a quienes imparten justicia.

En cuanto a las llamadas “irregularidades”, como el reparto de acordeones y la presencia de observadores presuntamente vinculados a partidos, se trata de situaciones aisladas y no de una estrategia sistemática para alterar el resultado. En varios países con democracias consolidadas es común que los ciudadanos se orienten a su base en recomendaciones de voto, siempre y cuando no exista coacción. Por su parte, cualquier conducta indebida de observadores debe investigarse y sancionarse conforme a la ley, pero no se ha documentado que esto haya comprometido la integridad del proceso.

La crítica más de fondo es, sin duda, al modelo de elección directa. La OEA recomienda no replicarlo en otros países, bajo el argumento de que podría afectar la independencia judicial. Esta postura, sin embargo, revela una visión conservadora que teme perder el control sobre una institución que durante décadas ha respondido a pactos entre élites políticas, económicas y mediáticas. Al contrario de lo que se sugiere, someter al Poder Judicial al escrutinio ciudadano es una vía para fortalecer su legitimidad, acercarlo al pueblo y romper con el corporativismo que lo ha caracterizado.

La oposición pretende usar estos señalamientos para desacreditar el proceso. Hacen un llamado a anular la elección, lo cual no es un acto de defensa democrática, sino de la restauración de sus privilegios perdidos. México ha dado un paso firme hacia la justicia cercana al pueblo. Como toda innovación democrática, este modelo requiere ajustes, pero no retrocesos. La elección judicial debe perfeccionarse y consolidarse como un ejercicio de soberanía popular.

POR ARTURO ÁVILA

DIPUTADO FEDERAL Y VOCERO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA DE LA LXVI LEGISLATURA

ARTUROAVILAANAYA@GMAIL.COM / @ARTUROAVILA_MX

