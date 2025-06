El rompimiento

La disputa entre Donald Trump y Elon Musk ha dominado las noticias de la semana por el impacto que suponen en la solidez de la gestión del primero. Las divisiones que afloran entre ellos van más allá de las apariencias y muestran una contradicción inicial, si el segundo llegó para reducir el tamaño y gasto de la burocracia y hacerla más eficiente ¿por qué se busca un presupuesto y endeudamiento mayor por parte de la administración Trump, en contra incluso de sus promesas de campaña?

Cuando una persona ajena a la gestión pública arriba a esta y procura imponer una nueva cultura organizacional, generalmente hay fracasos y conflictos. Lo que a la inversa puede no ser el caso. Por ejemplo, numerosas empresas americanas crecieron luego de la Segunda Guerra cuando sus dirigentes, provenientes de la gestión militar administrativa, aplicaron sus técnicas de planeación y organización a las empresas. Pero el camino inverso es muy distinto y lo es porque el objetivo de la administración gubernamental es la atención social, el logro de objetivos mediante la política y el uso de recursos públicos con frecuencia sin retorno, como aportaciones al bienestar en el caso de México.

También en el gobierno los recursos son finitos y los dirigentes que se empeñan en no reconocer ello pueden llevar a sus economías a crisis profundas. El mandatario se encuentra, por tanto, entre dos fuerzas encontradas, la de gastar sin fin en busca del bienestar social y de la popularidad política o la disciplina fiscal que acota el crecimiento, pero asegura el futuro.

No estoy seguro de que esto último fuese el objetivo de Musk, quien pareció más bien guiado por una ciega confianza en que las burocracias son ineficientes, innecesarias e incorregibles. No será ni el primero ni el último que confunde eso. Por ejemplo, en México la llegada con Fox de numerosos administradores privados no se tradujo en eficiencia y si, tarde o temprano, en diversas formas de corrupción, incluyendo la principal y más grande: la ineficiencia.

Cuando la rendición de cuentas en el gobierno es un ejercicio parcial y controlado, se reducen los factores de cumplimiento que en la gestión privada se denominan metas y objetivos, medibles en el tiempo y de cuyos resultados depende la viabilidad de la empresa y el empleo de los responsables.

Otra función frecuente de los gobiernos como empleadores es la regulación del desempleo, de ahí la usual larga estancia en el empleo de las burocracias. En países como México, ese rol es aún mayor cuando el Estado es el principal generador de empleo. ¿o a donde trabajarán los cientos de egresados de las ciencias sociales y humanidades en aquellas entidades de poca actividad industrial?

La burocracia americana es grande, pesada, lenta y cara. Por ejemplo, en materia de seguridad interior y exterior, ha generado un círculo de negocios entre el gasto público, los contratistas y los legisladores que aprueban los presupuestos y los redirige hacia sus distritos para asegurar lealtades políticas de sus electores. Romper ese círculo vicioso debiese transformarse en un Estado más delgado y eficiente, pero los intereses afectados, cualesquiera que estos sean, se defenderán precisamente mediante las estructuras burocráticas que han creado. Por ejemplo, ¿alguien cree que la DEA realmente está interesada en ganar “la guerra contra las drogas” si ello supone la desaparición de los mercados ilícitos … y de la propia agencia? Las acciones draconianas de Trump y sus desalmados e ignorantes jóvenes no se tradujo en recortes en busca de la eficiencia si no en una poda sin control que genera descontrol.

Este pleito mediático incrementa la incertidumbre sobre la marcha de la economía internacional al reiterar lo anímico y desinformado de las decisiones de unos y otros. No es el fin inmediato de la gestión de Trump, pero sí la apertura a su eventual sustitución o control por su vicepresidente que, como China, solo observa.

POR DAVID NÁJERA

EMBAJADOR DE MÉXICO, ACTUALMENTE PRESIDE LA ASOCIACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO



