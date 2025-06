Laura Bozzo tiene que pagar 2 millones de pesos o le embargarán su casa

SI EL LUNES LAURA BOZZO NO LES PAGA 2 MILLONES DE PESOS A GABRIEL SOTO Y A IRINA BAEVA, SU ABOGADO LE CONGELARÁ SUS CUENTAS BANCARIAS Y LE EMBARGARÁN SU CASA

El conflicto comenzó cuando Laura Bozzo, en 2020, dijo en televisión que Irina había sido la "amante" que destruyó el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, cada letra del veneno que aventó encima de ambos protagonistas le salió carísima, ya que después de cinco años de que Gabriel Soto y la bella Irina Baeva, la demandaron, ¡ganaron! Y se la van a cobrar en centenarios de oro, pero versión lingotes ya que la “Señorita Laura” tiene cinco días hábiles para pagarles por indemnización y daño moral dos millones de pesos lo cual si no ocurre pueden embargarle su casa.

LA INSULTADA FUE IRINA, PERO FUE DEMANDADA TAMBIÉN POR GABRIEL POR LO QUE EL DINERO LE CORRESPONDE A AMBOS

La insultada y ofendida fue Irina, el dinerito que le cobren a Laura Bozzo debería ser para Irina —quiero pensar que con dos millones de pesos en la bolsa, hasta se te empieza a desinflamar la ofensa y la autoestima sube de nivel como videojuego de Nintendo: (ding, ding, ding, nuevo récord emocional.)

Sin embargo, el dinero le corresponde tanto a Irina como a Gabriel.

GABRIEL SOTO ES EL CABALLERO ANDANTE CON LA ESPADA DESENVAINADA

Gabriel Soto, como buen caballero andante salió en aquel momento a defender a su damisela en apuros, cual galán de novela de las 9 de la noche: “Mi princesa rusa no me la toquen”, por lo que supongo le cederá la reparación económica del daño a quien fue su pareja.

Todas amamos a Gabriel Soto por caballero, por guapote y porque huele rico.

Mientras tanto Laura anda viendo cómo junta el billete… porque entre el SAT y las demandas, la traen más cercada que ratón en casa de gato.

LOS PECADOS DEL EX DE NINEL CONDE NO SE LE PEGAN POR ÓSMOSIS

Ninel Conde no carga con pecados ajenos y no le va a devolver a Alejandra Guzmán el dinero del fraude que contra ella y otros inversionistas cometió su ex: Larry Ramos por eso dijo con elegancia: “La admiro como cantante, pero sólo me importa lo que piense Jesucristo de mí”.

EL PRÍNCIPE HARRY DEBE CAMBIARSE SU APELLIDO A MARKLE, SI POR MEGAN PERDIÓ HASTA SU TÍTULO QUE CIERRE EL CIRCULO

¿En qué le va a afectar en su vida a la humanidad que el príncipe Harry se cambie el apellido de Windsor a Spencer, el apellido de Lady Di, su mamá, si sus hijos no van a heredar la corona ni van a salir en los billetes de Gran Bretaña y ni nos va a llegar un cheque más grande ni nos va a bajar la luz, ni nos van a regalar el súper?

¡Qué use el apellido que quiera o que se ponga Markle, el apellido de su esposa, si por Meghan dejó hasta su título, caray que ya complete el círculo!

Lo que sea pero que ya dejen de vendernos como "noticia mundial" algo que no pasa de ser otro capítulo de su dramita royal.

