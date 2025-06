En la ley del más fuerte

La captura del Poder Judicial por parte del régimen autoritario se selló el pasado domingo primero de junio, pero su sentencia ya estaba escrita desde hace meses. Resulta patético, por eso, que algunos apologistas culpen a la baja participación electoral o a los partidos de oposición. Como si los dados no hubieran estado cargados.

Como si los jueces no hubieran sido elegidos en los escritorios de Palacio Nacional. Como si todavía existieran elecciones libres. Como si fuéramos tontos.

Lo que debe reclamarse a los partidos opositores no es no haber impulsado candidatos, sino justamente que sigan sin entender que los mecanismos tradicionales de participación están agotados. Que la lucha hoy debe librarse desde otras lógicas.

Pensemos en el día en que se aprobó la reforma judicial, con una mayoría artificial y con votos coaccionados. Durante esa jornada lamentable, hubo un momento clave: un grupo de estudiantes irrumpió en el pleno del Senado y logró suspender la sesión.

Esos jóvenes, que durante meses intentaron razonar con el poder y que alzaron la voz con vehemencia, ya habían comprendido que no quedaban vías para interpelar al régimen. Que lo único posible era forzar una ruptura institucional, o al menos deslegitimar la captura.

¿Y qué hicieron las bancadas opositoras? En lugar de improvisar una asamblea alternativa, tomar indefinidamente el Senado, reventar la sede alterna o forzar el uso de la fuerza pública, optaron por abandonar a los estudiantes, subirse a sus camionetas y presenciar, desde Xicoténcatl, cómo moría la República.

No se han cansado de ofrecer institucionalidad a los verdugos de las instituciones. Y es que no se han enterado: las vías formales para apelar, defenderse de —y quizá para acceder— al poder político están prácticamente clausuradas. La ínsula del Estado de Derecho (Lomnitz) ya no existe, queda el mar de la extorsión. En el modelo de gobernanza de la 4T, lo único que importa es el poder: el electoral, el de movilización, el del dinero o el de las armas.

Así lo entienden sus aliados: desde el Partido Verde, que impulsó a sus propios jueces y chantajea con su maquinaria electoral, hasta la CNTE, que extorsiona al poder con bloqueos y demostraciones de fuerza.

Y seguramente también los empresarios, que ya estarán comprando a los nuevos jueces o engrasando a sus operadores políticos para que susurren a los oídos adecuados. Y también el crimen organizado, que donde no pacta, amedrenta.

Pero los partidos opositores no. Siguen atrapados en la nostalgia del régimen de la pluralidad, sin comprender que hoy la lucha está en la calle y en lo simbólico. Están atrapados entre congraciar o mandar al diablo, de verdad, al nuevo régimen. Muchos creen que con palmaditas entre coordinadores parlamentarios o con votos de confianza lograrán ablandarlo. Es eso, o prefieren la subsistencia testimonial para evitar la cárcel y seguir accediendo, al menos, a las migajas del erario. No lo sé. Pero queda claro que, en la ley del más fuerte, los partidos de oposición son los jugadores más débiles.

POR CARLOS MATIENZO

DIRECTOR DE DATAINT

@CMATIENZO

MAAZ