Crisis en puerta

La Organización de Naciones Unidas (ONU), es un organismo multilateral en donde se encuentran todos los países reconocidos internacionalmente y en donde la voz de cada uno de sus integrantes es escuchada. Desde su creación, después de la Segunda Guerra Mundial, su misión principal es la de preservar la paz y seguridad internacionales.

México ha sido un miembro activo dentro de la organización, en dónde destaca su neutralidad y siempre está dispuesto a mediar entre los países que lo consideren necesario para solucionar conflictos internacionales.

Nuestro país destaca por estar dentro de los primeros 10 lugares que apoyan al financiamiento de la ONU, los recursos que se destinan al organismo van para los diferentes programas que conforman el sistema de las Naciones Unidas y de esta manera ayudan a los países que están en vías de desarrollo.

La ONU no ha estado exenta de señalamientos por su actuar ante algunos problemas que hay en el mundo contemporáneo, razón por la cual consideran que debería de desaparecer porque consideran que no es efectiva, pero la Organización actúa de manera diplomática, con el diálogo entre las partes y de manera discrecional para dar solución a los problemas.

En el contexto internacional actual, las Naciones Unidas se están enfrentando con un panorama complejo, la falta de aportación de los Estados miembros ha provocado que la Organización se enfrente con la falta de liquidez y tenga que enfrentarse con una reestructuración para ahorrar dinero.

Las diferentes Agencias que conforman el sistema de la ONU podrían verse afectadas ante un posible recorte a consecuencia de la falta de recursos, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, podría recortar programas para la ayuda a países que en años recientes han visto un incremento de solicitantes de asilo, cómo el caso de México.

También, los recortes pueden afectar a que los países en vías de desarrollo no tengan los recursos tanto financieros como técnicos para poder implementar los programas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en la mejora de acceso a la salud, educación y medio ambiente.

Mientras no haya un diálogo entre los países que se encuentran en conflicto, ya sea militar o comercial, los recursos del organismo podrían verse mermados y afectar a millones de personas que reciben la ayuda de la ONU en sus diferentes programas.

Tener una crisis del Organismo internacional más importante del mundo no es conveniente para nadie, puede ser mejorada a través del diálogo y con una reestructuración interna, pero no podría ser efectiva si los países no pagan su respectiva cuota para mantener su funcionamiento.

POR: AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ