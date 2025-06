Triste tigre (Anagrama, 2024) es un libro fuerte, incómodo, difícil de leer. Y por eso vale la pena leerlo. Es la historia de una mujer cuyo padrastro abusó sexualmente de ella durante su infancia; pero es también, sobre todo, su relato sobre cómo ha aprendido a sobrevivir con esa experiencia por el resto de su vida. Híbrido entre la memoria y el ensayo, la crítica literaria y social, el suyo no es un alegato sensacionalista ni tampoco indulgente. La autora, Niege Sinno (Vars, 1977), nunca traiciona su esmerada exigencia autoreflexiva, no se consume en las llamas de la rabia ni en el espejismo de la redención. Es, desde la primera página, un ejercicio de asombrosa sensibilidad e inteligencia, una muy valiente búsqueda de sentido en los sótanos más dolorosos de la existencia.

“Porque a mí también, en el fondo, me parece más interesante lo que sucede en la cabeza del verdugo. Entender a las víctimas es fácil, todos podemos ponernos en su lugar. Incluso alguien que no ha vivido algo así […] puede imaginar lo que es, o cree que lo puede imaginar. Entender al victimario es otra cosa”.

Desde una subjetividad que se reconoce “dañada para siempre” pero que lucha por abrirse paso entre los escombros, por no sucumbir sino encarar al trauma, Sinno revisa los resortes de su agresor, los factores habilitantes en su entorno, la forma en que logró someterla durante tantos años, la cultura de invisibilidad y silencio en torno al abuso sexual infantil, su disociación como mecanismo de defensa. Y luego, años después, la decisión de denunciarlo y sus dolorosas consecuencias familiares. La digna lucidez de su voz no flaquea ni en los momentos de mayor crudeza, tampoco cuando llega a relativizar la gravedad de sus circunstancias, admitiendo que podrían haber sido mucho peores o reconociendo los “privilegios” de su caso, como que la justicia francesa lo atendió de inmediato, que su padrastro aceptó su culpabilidad o que ella puede escribir al respecto: “por el momento, ya que tengo la palabra, porque me la dieron o porque la tomé, voy a ir hasta el final”.

Sinno no escatima la violación como un hecho devastador; con todo, la asume como un prisma desde el cual se propone repensar el lenguaje, la familia, la comunidad, la ley, la memoria. Asimismo, mediante deslumbrantes digresiones en torno a obras de Vladimir Nabokov (Lolita), Toni Morrison (Ojos Azules) o Virginia Woolf (Momentos de vida), entre otros, cuestiona la normalización social de la violencia sexual y el incesto. Para ella, la literatura no es un escape ni una salvación; pero sí es, al menos, un consuelo.

“El testimonio me limita; me obliga a acotar mi experiencia, a confinarla en su singularidad, a asegurarme de que no es más de lo que es. Pero también se trata de que no sea menos de lo que es, de que no sea reducida a la nada, devuelta al silencio del que procede, para que se retome en otros relatos, por otras voces, que circule, y que el tigre, el otro tigre, salga finalmente de su jaula”.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg

MAAZ