Prevenir es gobernar: Seguridad pública con raíces sociales

La seguridad pública no comienza con la sirena encendida ni termina con una detención. Comienza mucho antes, en la escuela, en la cancha, en la biblioteca, en el parque. Empieza con la prevención. Y prevenir es gobernar desde la raíz. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe, Inegi, 2023) revela un dato contundente: más del 90% de los delitos no se denuncian, y de los que se denuncian, sólo una fracción mínima termina en sentencia.

Este dato, más que una cifra, es un llamado a repensar el enfoque: si perseguir no basta, hay que evitar que el delito ocurra. Prevenir no significa solamente informar. Significa intervenir estructuralmente. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han demostrado que, por cada dólar invertido en prevención del delito, se pueden ahorrar hasta seis en costos asociados a la violencia y la criminalidad (BID, 2017).

Pero México sigue invirtiendo más en reacción que en prevención: el gasto federal en cultura, deporte y juventud es menos del 1% del presupuesto nacional. La verdadera política de seguridad es aquella que invierte en lo que fortalece el tejido social. Las actividades extraacadémicas —el arte, la música, el teatro, el deporte— no son ornamento. Son mecanismos de contención emocional, formación ética y construcción de comunidad.

Un joven que accede a un taller de muralismo, que juega en una liga barrial o que se presenta en una obra escolar tiene una alternativa concreta frente al reclutamiento criminal. El rescate de los espacios públicos también es prevención. Jane Jacobs, en su obra Muerte y vida de las grandes ciudades, demostró que las calles activas y apropiadas por la comunidad inhiben el delito mejor que cualquier valla.

En México, donde más del 45% de la población urbana vive en condiciones de pobreza (CONEVAL, 2022), recuperar parques, plazas y centros culturales no es estética: es estrategia. Los gobiernos deben trabajar con diagnósticos finos. Cada municipio debe tener identificados sus polígonos de pobreza y sus zonas de riesgo.

La coordinación entre lo municipal, estatal y federal no debe centrarse sólo en operativos, sino en modelos de intervención territorial con enfoque de derechos humanos y desarrollo social. Byung-Chul Han ha advertido que “una sociedad sin comunidad es una sociedad sin defensa”.

La prevención del delito comienza entonces donde se reconstruye la comunidad: en el juego compartido, en la educación libre, en el acceso igualitario a la cultura. Donde hay pertenencia, no hay crimen; donde hay dignidad, no hay miedo. Prevenir no es una utopía.

Es la base de cualquier política pública digna de ese nombre. La paz no es efecto del orden: es resultado de la justicia social hecha política cotidiana.

POR JORGE CUÉLLAR MONTOYA

COLABORADOR

@JORGECULLAR7

